NKO pozytywnie rozpatrzyła wniosek Legii!

Będą mogli zameldować się kibice Legii Warszawa na trybunie północnej podczas rywalizacji z Jagiellonią. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN pozytywnie rozpatrzyła wniosek Legii o zawieszeniu rygoru dotyczącego natychmiastowego wykonania kary.

Cała sytuacja odnosi się do postawy kibiców Legii podczas rywalizacji z ŁKS-em. Na trybunie północnej, czyli znanej powszechnie jako “Żylecie” pojawił się transparent, na którym skierowano słowa do potencjalnego inwestora Polonii. Treść tego komunikatu można było traktować jako groźbę, stąd Komisja Ligi postanowiła nałożyć na Legię grzywnę w wysokości 50 tys. złotych oraz karę w postaci zakazu stadionowego na jeden mecz dla osób, które przebywały w tym czasie na trybunie północnej.

Legia od razu skierowała specjalne pismo do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, która we wtorek 18 lutego podczas posiedzenia zadecydowała, by zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności kary wskazanej przez Komisję Ligi.

Oznacza to, iż w sobotę przy Łazienkowskiej będą mogli zameldować się kibice gospodarzy, którzy przebywają na “Żylecie”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, a przeciwnikiem Legii będzie Jagiellonia Białystok.