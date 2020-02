Oficjalnie: Mateusz Maćkowiak zawodnikiem Śląska Wrocław!

Bardzo ciekawego wzmocnienia dokonał Śląsk Wrocław. Ekipa z ekstraklasy podpisała bowiem kontrakt z zawodnikiem młodzieżowej drużyny RB Lipsk. 18-letni lewy obrońca związał się umową, która obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Swoją przygodę z piłką Mateusz Maćkowiak rozpoczął w młodzieżowych zespołach Warty Poznań. Do klubu z Lipska trafił w 2017 roku. Lewy defensor przeniósł się do Niemiec z Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. Po rocznym pobycie w ekipie U-17, Mateusz Maćkowiak awansował do drużyny U-19, w której do tej pory występował.

Teraz przed młodym defensorem przygoda z polską piłką na najwyższym poziomie. O miejsce w składzie Maćkowiak będzie rywalizować z doświadczonym Chorwatem. To Dino Stiglec jest podstawowym lewym obrońcą Śląska Wrocław. Trudno wyobrazić sobie, by 29-latek nagle przestał grać. Były gracz młodzieżowej ekipy Lipska musi zatem na początku przygotować się na niełatwe zadanie.

Maćkowiak ma za sobą także mecze w reprezentacji U-18. Piłkarz debiutował w kadrze pod wodzą Wojciecha Tomaszewskiego. Jak na razie, Mateusz rozegrał cztery spotkania, a po raz ostatni wystąpił w rywalizacji ze Słowacją, która miała miejsce 12 lutego 2019 roku.