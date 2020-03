Losowanie Ligi Narodów 2020/21. Możliwe grupy, koszyki i terminy

Już dziś o godzinie 18:00 w Amsterdamie odbędzie się losowanie Ligi Narodów. Polacy nadal pozostali w dywizji A i znaleźli się w czwartym koszyku. Z kim nasza kadra może zmierzyć się w trakcie jesiennych spotkań? Opcji jest wiele i mamy nikłe szanse na uniknięcie wielkich potęg.

Pomimo spadku w poprzedniej edycji Ligi Narodów, UEFA postanowiła poszerzyć dywizję A, co oznacza, że oprócz reprezentacji Polski także i niemieccy kibice odetchnęli z ulgą. Jak wyglądają zatem wszystkie koszyki?

Koszyki

Dywizja A:

Koszyk 1: Portugalia, Holandia, Anglia, Szwajcaria

Koszyk 2: Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy

Koszyk 3: Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania, Szwecja

Koszyk 4: Chorwacja, Polska, Niemcy, Islandia

Dywizja B:

Koszyk 1: Rosja, Austria, Walia, Czechy

Koszyk 2: Szkocja, Norwegia, Serbia, Finlandia

Koszyk 3: Słowacja, Turcja, Irlandia, Irlandia Północna

Koszyk 4: Bułgaria, Izrael, Węgry, Rumunia

Dywizja C:

Koszyk 1: Grecja, Albania, Czarnogóra, Gruzja

Koszyk 2: Macedonia Północna, Kosowo, Białoruś, Cypr

Koszyk 3: Estonia, Słowenia, Litwa, Luksemburg

Koszyk 4: Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia

Dywizja D:

Koszyk 1: Gibraltar, Wyspy Owcze, Łotwa, Liechtenstein

Koszyk 2: Andora, Malta, San Marino

***

Taki podział oznacza, że na pewno unikniemy gry z Chorwacją, Niemcami oraz Islandią. Przeciwnicy z koszyków 1-3 w dywizji A są dla nas jednak wszyscy dostępni, więc możemy spodziewać się groźnych przeciwników.

Rozszerzenie dywizji A nie sprawiło jednak, że do finałów LN awansuje więcej drużyn. Reprezentacje zostaną bowiem podzielone na cztery grupy, a tylko zwycięzcy każdej z nich awansują do półfinału rozgrywanego w czerwcu przyszłego roku. Dodatkowo zwycięzcy grup w ligach B, C i D uzyskają awans do wyższej dywizji, a zespoły z dywizji A i B zostaną zdegradowane. Nieco inaczej oczywiście wygląda to w dywizjach C i D, ale póki co naszej kadry to nie interesuje.

Terminy

Mecze w tej edycji Ligi Narodów będą rozgrywane w trzech terminach: o godzinie 15 (głównie w soboty oraz niedziele), 18:00 i 20:45.

Kolejka 1: 3–5 września 2020 r

Kolejka 2: 6-8 września 2020 r

Kolejka 3: 8–10 października 2020 r

Kolejka 4: 11–13 października 2020 r

Kolejka 5: 12–14 listopada 2020 r

Kolejka 6: 15–17 listopada 2020 r

Finały: 2, 3, 6 czerwca 2021 r