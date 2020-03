Znamy nowy termin EURO 2020? Sensacyjne doniesienia

UEFA rozważy przesunięcie Euro 2020 na grudzień. Ma to umożliwić europejskim ligom dogranie klubowych rozgrywek latem tego roku po ogromnym chaosie wywołanym przez koronawirusa. Jak miałoby to konkretnie wyglądać?

Propozycje zostaną omówione we wtorek na spotkaniu władz UEFA. Najważniejszy temat to oczywiście mistrzostwa Europy, ale także przedyskutowana zostanie przyszłość Ligi Mistrzów oraz Europy. Europejska federacja rozważa także termin letni w 2021 roku, ponieważ wówczas nie planuje się żadnego turnieju nie wliczając w to Klubowe Mistrzostwa Świata.

Zgodnie z doniesieniami angielskiego dziennika „Telegraph” przesunięcie EURO 2020 jest prawie nieuniknione, biorąc pod uwagę zaległości w krajowych ligach, które należy doprowadzić do porządku. Data turnieju jest nadal zaplanowana od 12 czerwca do 12 lipca. Przeniesienie mistrzostw Europy do grudnia odzwierciedlałoby plany FIFA związane z mundialem w Katarze, które także zakłócą klubowe rozgrywki.

We wtorek odbędzie się telekonferencja z UEFA, o czym wspominał sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

– Jest duże ryzyko, że marcowe mecze towarzyskie nie zostaną rozegrane i nie będzie meczów barażowych w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czerwcowo-lipcowe EURO stoi więc pod znakiem zapytania – stwierdził Sawicki.