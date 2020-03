Cięcia w FC Sion. Klub zwolnił aż dziewięciu piłkarzy!

Sporo mówi się na temat problemów finansowych w świecie sportu. Dotyczy to także sektora piłki nożnej. Wiele klubów nie może pozwolić sobie na wynagradzanie zawodników przy braku rozgrywania spotkań. Dlatego też, niektóre zespoły proszą piłkarzy o rezygnację z części pensji. Na taki układ nie chcieli pójść gracze FC Sion. W związku z tym, szwajcarska ekipa zwolniła tych zawodników.

Jest to niewątpliwie trudna sytuacja. Z jednej strony możemy zrozumieć piłkarzy, którzy oczekują pełnego wynagrodzenia. Przecież sytuacja związana z koronawirusem nie jest od nich zależna, dlatego mają prawo oczekiwać normalnej pensji. Z drugiej strony, trzeba zrozumieć to, co dzieje się na świecie. Niektórzy sportowcy idą na rękę swoim pracodawcom, rezygnując z części lub całkowitego wynagrodzenia. Taką postawą wykazali się m.in. piłkarze Borussii Moenchenglabach.

Na żaden układ nie chcieli iść natomiast niektórzy gracze FC Sion. Z tego też powodu, klub musiał podjąć drastyczną decyzję. Jak informują media, szwajcarska ekipa pożegnała się z aż dziewięcioma piłkarzami, którzy nie chcieli pójść na żaden układ.

Do grona tych zawodników należeli: Johan Djourou, Alex Song, Seydou Doumbia, Birama Ndoye, Christian Zock, Ermir Lenjani, Pajtim Kasami, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti. Kilku z tych graczy z pewnością kojarzą przeciętni kibice. Alex Song to m.in. były gracz Arsenalu czy Barcelony. Seydou Doumbia z kolei grał w przeszłości w Sportingu czy Romie.