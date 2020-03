UEFA nagnie swoje zasady z powodu koronawirusa?

W związku z zawieszaniem meczów na całym kontynencie kluby zaczynają odczuwać problemy finansowe, a spadek dochodów zmusza je do zmian wcześniej ustalonych budżetów. Nawet zespoły w najlepszych ligach Europy odczuwają pewien kryzys, który wraz z trwaniem pandemii może sprawić im wiele problemów. W związku z tym UEFA ocenia możliwość zniesienia zasad finansowego fair play (FFP) na pewien okres.

Ligi we Francji i we Włoszech zaproponowały cięcia wynagrodzeń wypłacane graczom. O takich doniesieniach słyszymy także w Niemczech czy Szkocji, a to dopiero początek. W tym momencie takie ruchy wydają się nieuniknione. Już sam zdrowy rozsądek podpowiada zatem, że rygor finansowy narzucony przez UEFA byłby dość poważnym ciosem dla wielu ekip.

Z tego powodu do UEFA wpłynęły apelacje o zmianę lub rezygnację z obecnego formatu FFP. Organ zarządzający europejskim futbolem wkrótce spotka się z FIFA, Związkiem Klubów Europejskich i przedstawicielami różnych lig, aby zdecydować, jakie podjąć kolejne kroki w tej sprawie.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Możliwe zatem, że FFP zostanie „zawieszone” na jeden rok. Póki co wspomniane spotkanie jest zaledwie pierwszym krokiem w kierunku reakcji na obecną trudną sytuację wywołaną przez koronawirusa. Zasady FFP nakazują, że jedynie nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności pozostająca poza kontrolą klubów można uznać za przyczynę zawieszenia obowiązujących przepisów. Wygląda więc na to, iż obecnie mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem.