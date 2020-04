Wisła Płock wróciła do treningów

Z powodu obostrzeń wydanych przez polski rząd, jakiekolwiek treningi w grupach są zakazane. Mimo to kluby znajdują pewne sposoby, które pozwalają im między innymi na powrót do zajęć. Mowa tutaj między innymi o piłkarzach Wisły Płock.

Zgodnie z doniesieniami „Przeglądu Sportowego”, zawodnicy „Nafciarzy” do wczoraj trenowali w dwuosobowych grupach na stadionie Wisły. Prezes w wywiadzie dla dziennika potwierdził, że trenerzy stworzyli odpowiedni model zajęć. Wcześniej gracze pracowali indywidualnie w swoich domach bądź na świeżym powietrzu.

Oczywiście wszystko jest oparte na bezpieczeństwie. Piłkarze unikają kontaktu z osobami postronnymi, kursując jedynie między domem, a obiektem treningowym.

– Mamy bardzo obszerny teren, w tym trzy boiska z naturalną nawierzchnią i dwa ze sztuczną trawą. Piłkarze trenują w dwuosobowych grupach w taki sposób, że jeden biega po jednej stronie boiska, a drugi po przeciwnej. W środku jest trener, który koordynuje ćwiczenia i wydaje polecenia. Są to głównie proste zajęcia biegowe. Nikt nie korzysta z szatni i budynków klubowych. Szkoleniowcy i zawodnicy nie mają bezpośredniego kontaktu między sobą ani z kimkolwiek innym. Zbliżają się do siebie maksymalnie na kilkadziesiąt metrów. Każdy podjeżdża samochodem do boiska i wychodzi przebrany. Wszyscy muszą sami prać swój sprzęt – stwierdził prezes Wisły Jacek Kruszewski.

Póki co nadal nie posiadamy informacji na temat terminu powrotu ekstraklasy do gry. Obecne obostrzenia zostały przedłużone do 26 kwietnia, a niektóre nawet do maja. Możemy się zatem spodziewać, że przed początkiem czerwca na pewno nie powrócimy do gry. Mimo to kluby oczekują, że ich zawodnicy w tym czasie nie będą traktować tego okresu jako domowego urlopu.