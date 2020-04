Piłkarze oraz sztab szkoleniowy Romy zrezygnowali z pensji na cztery miesiące!

Sytuacja we Włoszech jest bardzo trudna. Cały czas kraj walczy z poważną pandemią. Pod znakiem zapytania stoi dokończenie rozgrywek Serie A. Piłkarze mają świadomość powagi sytuacji. W związku z tym, zawodnicy Romy razem ze sztabem szkoleniowym zrezygnowali z pensji na cztery miesiące. Co więcej, pomogą pracownikom klubu, pokrywając część ich wynagrodzeń.

Przykład swoim rywalom już jakiś czas temu dali zawodnicy Juventusu, którzy zrezygnowali z wypłat na cztery miesiące. Tym samym mistrz Włoch zaoszczędzi 90 milionów euro. Właśnie taką kwotę “Stara Dama” musiałaby poświęcić na pensje graczy.

Piłkarze oraz sztab szkoleniowy Romy poszli podobną drogą, dobrowolnie rezygnując z wynagrodzenia na cztery miesiące (od marca do czerwca). Co więcej, zawodnicy zobowiązali się pokryć część pensji osób, które pracują w klubie i są objęci systemem włoskiego rządu. Gracze mają odpowiadać za dopłatę różnicy, by pracownicy otrzymywali 100%.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

O postawie sztabu i piłkarzy wypowiedział się dyrektor generalny zespołu, Guido Fienga – Zawsze rozmawiamy o jedności w Romie. Poprzez takie decyzje wszyscy udowadniają, że naprawdę jesteśmy razem. Edin Dzeko, pozostali zawodnicy i trenerzy pokazali, że rozumieją, co oznacza ten klub. Dziękujemy wszystkim za wspaniały gest w stosunku do pracowników zespołu.