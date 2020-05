Nowe szczegóły w sprawie transferu Milika. Ustalono kwotę za Polaka

Gonzalo Higuain kilka dni temu wrócił do Turynu, aby rozpocząć treningi z klubem. Jednak nadal nie wiadomo, czy Argentyńczyk zostanie na kolejny sezon w „Starej Damie”. Jego następcą zostałby oczywiście Arkadiusz Milik, którego Napoli nie ma zamiaru wypuścić za bezcen.

Ile Napoli zażąda za Milika?

Polak nadal nie podpisał nowego kontraktu ze swoim klubem. Obecna umowa wygasa w 2021 roku i istnieje ryzyko, że ekipa z San Paolo straci swojego snajpera na zasadzie wolnego transferu. Aurelio de Laurentiis doskonale zdaje sobie z tego sprawę i jeśli snajper uzgodni nowego zobowiązania, to prezes klubu chciałby nieco zarobić na swoim piłkarzy.

Dyrektorzy Juventusu uważają Milika za najlepszego napastnika na rynku biorąc pod uwagę jakość do ceny. Maurizio Sarri bardzo ceni reprezentanta Polski, którego styl gry dobrze komponowałby się między innymi z Cristiano Ronaldo.

To nie jest jednym atut Arkadiusza. Obecnie w Napoli 26-latek rocznie pobiera 2 miliony euro. Juventus w ostatnim czasie uzgodniło, że nowi piłkarze w klubie nie otrzymają wygórowanych pensji. Póki co mistrz Włoch ma kontakt z Milkiem, który chętnie przeniesie się do Turynu. Jego wartość opiewa na 50 milionów euro.

Romero trafi do Napoli?

Wspomniana kwota może zostać zmniejszona dzięki zawarciu w transakcje innego piłkarza. Mowa konkretnie o Cristianie Romero. Argentyńczyk w poprzednim sezonie trafił do Juventusu za 26 milionów euro, ale natychmiast został wypożyczony do Genui. Już za jakiś czas może zrobić kolejny krok w swojej karierze, a jeśli z Napoli miałby odejść Kalidou Koulibaly, to młodzieżowy reprezentant „Albicelestes” byłby jego idealnym następcą.