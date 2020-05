Waldemar Sobota może być zadowolony z występu przeciwko 1.FC Nuernberg. Piłkarz zaliczył asystę przy bramce, która ustaliła wynik spotkania.

Cztery lata w St. Pauli

18-krotny reprezentant Polski występuje w FC St. Pauli od 2016 roku, gdy trafił do klubu z belgijskiego Club Brugge. Od tamtej pory w zespole Hamburga wystąpił 142 razy, zdobył 15 bramek i zaliczył tyle samo asyst.

Waldemar Sobota wkrótce przedłuży kontrakt?

Waldemar Sobota wciąż jest ważną postacią zespołu Josa Luhukaya. Z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z klubem, jednak wiele wskazuje, że piłkarz wkrótce podpisze nową umowę.

– Krótko przed wybuchem pandemii otrzymałem propozycję przedłużenia umowy. Temat nie został jednak doprowadzony do końca, rozmowy trzeba było zawiesić. Klub poprosił o cierpliwość a ja to uszanowałem. Biorąc jednak pod uwagę moją dobrą formę w tym sezonie, szacunek, którym darzy mnie trener Luhukay oraz deklaracje klubu dotyczące mojej przyszłości, jestem dobrej myśli, że niedługo wrócimy do rozmów i pozytywnie sfinalizujemy negocjacje. – wyznał piłkarz w rozmowie dla “Piłki Nożnej”.

Przyczynił się do wygranej

W minionej kolejce Waldemar Sobota po raz kolejny w sezonie zapisał się protokole meczowym. Piłkarz asystował przy bramce Viktora Gyokeresa w 84. minucie, która ustaliła wynik spotkania na 1:0. Dwie minuty później Polak opuścił plac gry.

Dzięki wygranej St. Pauli awansowało na 9. miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Do baraży o awans do najwyższej ligi zespół traci jednak 12 punktów, a pozostało osiem kolejek do końca sezonu.