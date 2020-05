Legia Warszawa. Nieoczekiwane problemy lidera ekstraklasy

Start ekstraklasy jest planowany już na 29 maja. Kluby mają zatem ledwo ponad 10 dni na przygotowanie się do gry. Dość nieoczekiwane problemy dopadły jednak lidera ligowej tabeli. Legia Warszawa boryka się bowiem z kontuzją dwóch podstawowym bramkarzy.

Legia pozwoli na debiut Muzyka?

Zgodnie z informacjami „Przeglądu Sportowego”, Radosław Majecki w piątek doznał urazu podczas jednego z treningów. Kilka dni wcześniej z zajęć kontuzjowany zszedł także Radosław Cierzniak, który zmagał się z urazem pleców. Jeśli rozgrywki wróciłyby do gry już dziś, to szansę otrzymałby Wojciech Muzyk.

21-latek do tej pory nie zadebiutował w pierwszej drużynie Legii i regularnie do momentu przerwania sezonu występował w drugim zespole. Teraz dość nieoczekiwanie może dostać jednak szansę, a na ławce rezerwowych usiadłby nastoletni Mateusz Kochalski.

Oczywiście możliwe, że Majecki jak i Cierzniak wrócą do zdrowia. Jednak musimy pamiętać, że Legia wraca do gry 26 maja w Pucharze Polski z Miedzią Legnica. Do tej pory bramki w tych rozgrywkach strzegł regularnie Cierzniak.

Co dalej z Majeckim?

W kontekście Majeckiego dość ciekawie wygląda sytuacja z kontraktem bramkarza. W styczniu Monaco wykupiło 20-latka i natychmiast wypożyczyło go do lidera ekstraklasy. Jednak to zobowiązanie wygasa 30 czerwca, przy czym sezon w Polsce potrwa do połowy lipca. Możliwe zatem, że Aleksandar Vuković będzie musiał sobie poradzić w najważniejszych spotkaniach sezonu bez podstawowego golkipera.