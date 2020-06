Boniek apeluje do prezesów klubów. “W Polsce piłkarze mają eldorado”

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie polskie kluby negocjowały z zawodnikami obniżenie bądź zamrożenie pensji. Większość graczy zgodziła się na takie ustępstwa, ale bywały także sytuacje, kiedy zawodnicy odmawiali redukcji wynagrodzenia. Ostatecznie wszystko zostało załatwione polubownie, a ekstraklasa w ubiegłym tygodniu ruszyła do gry.

Jednak trudne negocjacje sprawiły, że ponownie poddano pod dyskusje zarobki ligowych graczy. Swoją optykę na tę sytuację ma Zbigniew Boniek. Prezes PZPN w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” zrugał właścicieli klubów, którzy przez lata rozpuszczali swoich podopiecznych.

– Kluby szybko ustaliły, że w czasie kryzysu piłkarze powinni zarabiać połowę pensji, a ja uważam, że trzeba by obniżyć wynagrodzenia na stałe. Wtedy chcieliby trenować trzy razy mocniej, by wyjechać za granicę i zarobić więcej. W Polsce wielu piłkarzy ma eldorado, zwłaszcza ci z Europy Środkowej i Bałkanów. Ci gracze są ważną częścią niektórych zespołów, ale nie sądzę, by pomagali nam w osiąganiu sukcesów w europejskich pucharach. Gdyby zarabiali mniej, nie przyjeżdżaliby do Polski tak chętnie.