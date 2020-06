GKS Tychy – Chojniczanka. Typy, kursy (7.06.2020)

GKS Tychy zmierzy się na własnym stadionie z Chojniczanką Chojnice. Czy po serii meczów bez zwycięstwa tyszanie się przełamią?

GKS Tychy – Chojniczanka zapowiedź

Drużyna Ryszarda Komornickiego ma za sobą nieudany czas. Nieudany powrót rozgrywek na przełomie lutego i marca sprawił, że pracę stracił Ryszard Tarasiewicz. Jego miejsce zajął pełniący również funkcję dyrektora sportowego w klubie Ryszard Komornicki. Pod wodzą nowego szkoleniowca zespół jednak na razie nie zanotował wygranej.

Tymczasem dla Chojniczanki pozytywnym impulsem mogła być wygrana 2:1 na wyjeździe w lutowym pojedynku z Termalicą. Potem jednak przyszła wysoka porażka z Miedzią (2:5). Z kolei po wznowieniu ligi po zawieszeniu, drużyna z Chojnic przegrała 0:1 z Wigrami po bezbarwnym meczu.

GKS na papierze wydaje się drużyną zdecydowanie lepszą. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tyszanie nie wygrali z Chojniczanką od 2017 roku. Ostatnie starcie między zespołami – w rundzie jesiennej – zakończyło się remisem 1:1.

GKS Tychy – Chojniczanka kursy

Bukmacherzy przewidują w niedzielnym meczu wygraną GKS-u, oceniając jego szanse na wygraną na 2.03. Tymczasem kurs na zwycięstwo Chojniczanki wynosi 3.45, a na remis 3.40.

GKS Tychy – Chojniczanka typy

Zespół z Tych w ostatnim czasie zdecydowanie częściej trafiał do siatki w drugiej połowie, co wskazuje na to, że będzie tak samo tym razem.

Tychy – Chojniczanka | Typ: Tychy wygrają @2.03

Tychy – Chojniczanka | Typ: Tychy strzelą więcej goli w drugiej połowie @2.33

