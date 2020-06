Piast Gliwice – Górnik Zabrze. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Polscy piłkarze w nadchodzących tygodniach będą wyjątkowo zapracowani. Ekstraklasa rozgrywa bowiem kolejki także w środku tygodnia. Zmagania rozpoczniemy tym razem w Gliwicach gdzie Piast podejmie Górnik Zabrze. Na jaki kanale obejrzymy to spotkanie?

Piast Gliwice – Górnik Zabrze transmisja LIVE

Piast ma za sobą dwie udane kolejki po wznowieniu rozgrywek. Podopieczni Waldemara Fornalika rozbili Wisłę Kraków, a następnie po nerwowym meczu wydarli trzy punkty Koronie Kielce. Dzięki temu klub umocnił się na drugim miejscu w tabeli i teoretycznie może jeszcze gonić Legię Warszawa.

W poprzednim sezonie w 29. kolejce ekipa ze Śląska miała aż 10 punktów straty do Lechii Gdańsk. Jak pokazała przyszłość, to nie przeszkodziło im w zajęciu pierwszego miejsca w lidze. Oczywiście teraz Legia wydaje się o wiele mocniejsza aniżeli zespół z Pomorza, ale futbol pisze często rożne scenariusze.

Jeśli chodzi o Górnika, to podopieczni Marcina Brosza walczą nadal o awans do TOP 8. Ich szanse na to są jednak tylko matematyczne. Zabrzanie mają bowiem cztery punkty straty do Jagiellonii, a przed sobą mecze z Piastem oraz Legią Warszawa. Wszystko zatem wskazuje na to, że czeka ich walka o utrzymanie w lidze.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze. Gdzie oglądać?

Transmisję z dzisiejszego meczu przeprowadzi Canal+Sport 2 oraz Canal+Sport 3. Spotkanie będzie dostępne także na platformie nc+GO.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze na żywo

Ze względu na obecną sytuacje wywołaną koronawirusem, mecz odbędzie się bez udziału kibiców na stadionie w Gliwicach.