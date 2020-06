FC Köln – Union Berlin. Typy, kursy (13.06.2020)

FC Köln w tej kolejce Bundesligi zmierzy się na własnym stadionie z Unionem Berlin. Jak zakończy się mecz dla koneserów niemieckiego futbolu?

FC Köln – Union Berlin zapowiedź

Na samym początku warto podkreślić, że dla obu zespołów jest to mecz na przełamanie. Zarówno drużyna z Kolonii, jak i Berlina po wznowieniu rozgrywek jeszcze nie wygrały żadnego meczu. W ostatniej kolejce zdobyły po jednym punkcie, aczkolwiek ostatnie wyniki obu zespołów nie przypominają tego, co pokazywały choćby jesienią.

Köln po restarcie Bundesligi zgromadziło trzy punkty, dzięki remisom z Augsburgiem, Fortuną i Mainz. Warto jednak dodać, że nie wszystko w grze zespołu Markusa Gisdola wyglądało źle. Należy zwrócić uwagę choćby na to, że drużyna z Kolonii w każdym z ostatnich pięciu meczów znajdowała drogę do siatki. Co więcej, nawet prowadziła w meczach z Augsburgiem czy RB Lipsk, aczkolwiek łącznie zdobyła w tych starciach jeden punkt.

Na mniej pochwał zasługuje Union. Zespół zremisował z Schalke i Mainz 1:1, aczkolwiek resztę spotkań po powrocie ligi przegrał z kretesem. Poza tym najlepszy strzelec zespołu, Sebastian Andersson w ostatnim czasie rozczarowuje – zdobył jedną bramkę w pięciu meczach.

O ile Köln raczej nie może się obawiać o utrzymanie w lidze, Rafał Gikiewicz i spółka coraz bardziej zbliżają się do strefy spadkowej. Zespół zajmuje 14. miejsce w lidze, a szesnasta Fortuna traci do niego cztery punkty. Wygrana z Kolonią pomogłaby drużynie z Berlina na oddech.

FC Köln – Union Berlin kursy

Według bukmacherów, faworytem pojedynku są podopieczni Markusa Gisdola. Kurs na wygraną Köln wynosi 2.13. Remis oceniono na 3.35, natomiast triumf Unionu na 3.50.

FC Köln – Union Berlin typy

Zespół z Kolonii jest faworytem. Ponadto warto podkreślić, że jego piłkarze często trafiali do siatki w pierwszej połowie meczu. Może tym razem otworzą wynik?

Köln – Union | Typ: wygrana Köln @2.13

Köln – Union | Typ: 1. gol w pierwszej połowie: Köln @2.29

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne