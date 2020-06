Barcelona – CD Leganes. Typy, kursy (16.06.2020)

Po udanym wznowieniu rozgrywek, Barcelona spróbuje kontynuować zwycięską ścieżkę. Tym razem ekipa “Dumy Katalonii” zmierzy się na własnym obiekcie z Leganes. Goście cały czas walczą o utrzymanie w LaLiga.

Barcelona – CD Leganes zapowiedź (wtorek, 22:00)

Rywalizacja o tytuł mistrzowski zapowiada się niezwykle ciekawie. Aktualnym liderem ligi hiszpańskiej jest Barcelona z dorobkiem 61 punktów. O dwa oczka mniej ma Real Madryt, który także wygrał swoje pierwsze spotkanie po przerwie.

Wiele wskazuje na to, że walka o końcowy triumf będzie rozstrzygać się do ostatnich kolejek. Oznacza to, iż Barcelona nie może pozwolić sobie na żadne wpadki. Zwycięstwo w meczu z Leganes wydaje się zatem obowiązkiem.

Goście nie porzucają nadziei w kontekście utrzymania. Zespół plasuje się obecnie na dziewiętnastym miejscu w tabeli ze stratą trzech punktów do Celty Vigo. Inauguracja restartu zmagań nie była dla Leganes udana. Drużyna przegrała na własnym obiekcie 1-2 z Valladolid.

Choć szanse gości na zwycięstwo z Barceloną są nikłe, to piłkarze Javiera Aguirre’a z pewnością nie złożą od razu broni.

Barcelona – CD Leganes kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego scenariusza, niż zwycięstwo gospodarzy. Kurs na Barcelonę wynosi bowiem 1.19. Triumf Leganes oceniany jest z kolei na kurs 14.50. W kontekście remisu mowa o kursie 6.90.

Barcelona – CD Leganes typy

Każda utrata punktów może okazać się dla Barcelony kluczowa w kontekście walki o mistrzostwo. W związku z tym, trudno wyobrazić sobie, by gracze “Dumy Katalonii” nie wygrali wtorkowego spotkania.

Barcelona – CD Leganes | Typ: FC Barcelona strzeli w obu połowach 1.73 @ BETFAN

Barcelona – CD Leganes | Typ: Leo Messi zaliczy asystę w meczu 1.80 @ BETFAN

