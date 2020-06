Piast Gliwice – Lech Poznań. Typy, kursy (20.06.2020)

Nieoczekiwana porażka Legii otworzyła przed Piastem Gliwice marzenia o mistrzostwie Polski. Dziś ich rywalem będzie znajdujący się w dobrej formie Lech Poznań.

Piast Gliwice – Lech Poznań zapowiedź (sobota, 17:30)

Piast teoretycznie nadal może włączyć się do walki o tytuł. O to będzie jednak trudno, ale podopieczni Waldemara Fornalika już w poprzednim sezonie udowodnili, że są w stanie to zrobić. Już pierwsza przeszkoda będzie jednak ekstremalnie trudna, ponieważ na ich drodze stanie Lech Poznań.

“Kolejorz” ma za sobą dwa udane spotkania. Efektowne zwycięstwa z Koroną oraz Pogonią z bilansem bramkowym 7:0 robią wrażenie. Przede wszystkim w dobrej formie znajduje się Dani Ramirez oraz Christian Gytkjaer. Imponuje także Jakub Moder, który jest objawieniem ostatnich meczów.

Trudno wytypować tutaj faworyta. Mamy wrażenie, że obecnie w lepszej formie jest Lech, ale Piast potrafi swoją rzetelną grą sprawić kłopoty swoim rywalom.

W poprzednim starciu obu ekip wygrał Lech Poznań. Przy Bułgarskiej Piast został rozbity aż 3:0 po dwóch bramkach Gytkjaera i Amarala.

Piast Gliwice – Lech Poznań kursy bukmacherów

Nieznacznie faworytem tego spotkania według bukmacherów jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.68. Wygraną gospodarzy wyceniono na 2.70, a remis na 3.20.

Piast Gliwice – Lech Poznań typy

Piast musi wygrać, aby zachować marzenia o tytule. Jednak Lech w ostatnich kolejkach prezentował się naprawdę dobrze i na pewno nie odpuści tego spotkania

Piast Gliwice – Lech Poznań | Typ: Remis @ 3.20 BETFAN

Piast Gliwice – Lech Poznań | Typ: Obie drużyny strzelą gola @ 1.72 BETFAN

