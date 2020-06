Dier antybohaterem Tottenhamu. Anglik zniweczył plan Mourinho

Na takie starcia w Premier League czekaliśmy ponad trzy miesiące. Nawet jeśli dzisiaj w Londynie zobaczyliśmy podział punktów, to z pewnością oba zespoły stworzyły dobre widowisko pełne dramaturgii i zwrotów akcji.

Jose Mourinho często uwielbia zabijać mecze z najważniejszymi rywalami. Podobnego scenariusza spodziewaliśmy się także dzisiaj. Już pierwsza odsłona udowodniła, że zespół Portugalczyka nie ma zamiaru rzucać się do ataku pomimo gry na własnym obiekcie. Grę kreowały głównie „Czerwone Diabły”, lecz stworzyli sobie jedynie kilka okazji do zdobycia bramki.

Jednak gdyby nie jedna z interwencji Hugo Llorisa, to goście objęliby zresztą prowadzenie. Mistrz świata z 2018 roku w drugiej połowie także uratował „Spurs” przed stratą prowadzenia po strzale Anthony’ego Martiala.

Aktywny u ekipy Solskjaera był głównie Bruno Fernandes. Portugalczyk po pandemii nie stracił swojego wigoru i nadal wziął na siebie ciężar gry, tak jak robił to w lutym oraz na początku marca tuż po transferze. Trzeba przyznać, że Ed Woodward może być naprawdę zadowolony z dobicia tej transakcji.

Słabo zaprezentowali się napastnicy Tottenhamu. Harry Kane w pierwszej jak i drugiej odsłonie był cieniem samego siebie. Nie zachwycił także Son. Mamy jednak przekonanie, że ci gracze z meczu na mecz będą wyglądać o wiele lepiej. Nieco lepiej zaprezentował się Steven Bergwijn. Holender ma patent na zespoły z Manchesteru. Po bramce z City, tym razem pokonał golkipera United. Błąd w tej akcji popełnił David de Gea.

Nice goal from Bergwijn,

Maguire turning like a truck, another De Gea should’ve done better moment pic.twitter.com/1eCyxkajCB

— Karim (@Futball_Karim) June 19, 2020