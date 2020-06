FC Barcelona – Athletic Bilbao. Typy, kursy (23.06.2020)

Przed nami kolejny mecz, który może zadecydować o mistrzostwie Hiszpanii. Wicelider tabeli z Barcelony zmierzy się z Athleticem Bilbao, który znajduje się w środku stawki, ale nadal ma szansę na zajęcie lokaty dającej możliwość gry w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.

FC Barcelona – Athletic Bilbao zapowiedź (wtorek, 22:00)

Obie drużyny w ligowej tabeli dzieli przepaść, ponieważ po trzydziestu kolejkach FC Barcelona ma nad swoim rywalem aż 23 punkty przewagi. Pandemia koronawirusa, która przerwała rozgrywki na niemal trzy miesiące sprawiła jednak, że to co było przed marcem, a co jest czerwcu trzeba oddzielić grubą kreską.

Po przerwie rozegrano trzy kolejki, w których Barcelona zdobyła siedem oczek. Podopieczni Setiena z dobrej strony pokazali się jedynie w pierwszym meczu po powrocie z Mallorcą. W spotkaniu z Leganes widać było już brak formy, co potwierdziło zremisowane spotkanie z Sevillą przed czterema dniami.

Jeśli chodzi o Athletic Bilbao sytuacja jest całkiem podobna, ponieważ Baskowie po wznowieniu rozgrywek jeszcze nie przegrali. Zremisowali na wyjeździe z Atletico Madryt (1:1), na własnym stadionie z Eibarem (2:2) i w ostatnim meczu skromnie (1:0) pokonali Betis. Wyniki były więc całkiem przyzwoite, ale forma piłkarzy z Bilbao pozostawia wiele do życzenia.

Z całą pewnością Barcelona musi dziś wygrać, jeśli chce nadal walczyć o mistrzostwo Hiszpanii, ponieważ Real Madryt zagra jutro z Mallorcą i raczej punktów nie straci.

W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Copa del Rey Athletic Bilbao wygrał 1:0. Mecz ten został rozegrany na początku lutego tego roku.

FC Barcelona – Athletic Bilbao kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest FC Barcelona. Kurs na zwycięstwo “Dumy Katalonii” wynosi 1,36. Remis z kolei został wyceniony na 5,00, a wygrana Athleticu na 8,60.

FC Barcelona – Athletic Bilbao typy

To idealny moment na to, by Barcelona pokazała swoim fanom, że nadal bardzo poważnie myśli o mistrzostwie Hiszpanii.

FC Barcelona Athletic Bilbao | Typ: FC Barcelona wygra @ 1,36 @ BETFAN

FC Barcelona Athletic Bilbao | Typ: Powyżej 3,5 gola @ 2,62 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne