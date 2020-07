To byłby jeden z najbardziej zaskakujących ruchów transferowych. Angielski Everton jest zdeterminowany, żeby pozyskać Phillipe Coutinho.

Według “Bleacher Report” Brazylijczyk miałby trafić do drużyny Carlo Ancelottiego przed kolejnym sezonem, ponieważ to właśnie Everton wykazuje największe zainteresowanie. W grze o Coutinho pozostają również Tottenham, a także jego były klub, czyli Everton.

Zawiódł w Monachium

Coutinho ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu z Barcelony do Bayernu Monachium. Miał obiecujące wejście do drużyny Roberta Lewandowskiego, ale jednak przez większy okres zawodził, nie był podstawowym wyborem. Nie zobaczymy jednak tego w liczbach, ponieważ te są przyzwoite. Jego bilans w Bundeslidze to 23 mecze, 8 goli i 6 asyst.

Barcelona sprzeda taniej

Jego kontrakt z Barceloną będzie trwał jeszcze przez 3 lata. Już teraz wiadomo, że Bayern nie skorzysta z klauzuli odstępnego wynoszącej 120 mln euro. Everton nie jest na straconej pozycji, ponieważ istnieje możliwość, że Barcelona postanowi sprzedać piłkarza za duże mniejsze pieniądze. Miałoby to w pewnym stopniu poprawić sytuację finansową klubu, która w ostatnich tygodniach często była tematem do dyskusji.