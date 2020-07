Znany czeski napastnik ogłosił termin planowanego zakończenia kariery. Milan Baros po sezonie zawiesi buty na kołku.

“Powody są jasne. Nie można zatrzymać wieku. Mój stan zdrowia nie jest najlepszy w ostatnim czasie. Po każdym obciążeniu odczuwam taki ból, że już nie dam rady kontynuować kariery zawodowej.” – stwierdził napastnik podczas konferencji prasowej.

Bogate CV

Piłkarz Banika Ostrawa postanowił jednak dograć do końca sezonu ligi czeskiej. Baros to piłkarz o bardzo bogatym CV, choć kibice najbardziej mogli go zapamiętać z gry w Liverpoolu, w którym występował w latach 2002-2005. Na swoim koncie ma pamiętny triumf w sezonie 2004/05 Ligi Mistrzów. Grał także dla takich klubów, jak Aston Villa, Olympique Lyon, czy Galatasaray.

Były król strzelców

38-latek zawiesi buty na kołku w klubie, którego jest wychowankiem. We wciąż trwającym sezonie ligowym ligi czeskiej wystąpił w 14 meczach, w których strzelił 1 gola. Jego bilans w reprezentacji Czech to 41 goli w 93 spotkaniach. Był królem strzelców Euro 2004. W ostatnich latach kariery często bywał kontuzjowany.