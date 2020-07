Przykłady Paulinho, Kevina-Prince’a Boatenga czy też Martina Braithwaite’a pokazują, że Barcelona potrafi sięgnąć po zawodnika nieoczywistego. Podobnie może być w najbliższym okienku transferowym.

Według informacji “L’Equipe”, klub z Katalonii zamierza zgłosić się po Tanguy’a Ndombele. Środkowy pomocnik jest obecnie zawodnikiem Tottenhamu.

Problemy u Mourinho

Ndombele trafił do ekipy “Kogutów” latem ubiegłego roku za sumę 60 milionów euro. Piłkarz po niezłym wejściu do Premier League, obecnie nie może przekonać do swoich umiejętności Jose Mourinho. Portugalski menedżer częściej w środku pola stawia na Moussę Sissoko, Giovaniego Lo Celso czy Harry’ego Winksa. 23-letni Francuz od momentu restartu rozgrywek rozegrał zaledwie 19. minut. Patrząc na te statystyki, dziwić może fakt, że akurat tym zawodnikiem zainteresowała się “Duma Katalonii”.

Potrzebny środkowy pomocnik

Barcelona z pewnością poszuka piłkarza do wzmocnienia środka pola. Z klubu mają odejść Ivan Rakitić oraz Arturo Vidal. Po sezonie Camp Nou opuści również Arthur. Brazylijczyka zastąpi piłkarz Juventusu, Miralem Pjanić.