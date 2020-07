Awantura w zespole Lazio? Klub przegrał kolejny mecz

Lazio przegrało dzisiejsze spotkanie z zespołem Sassuolo (1:2) i potwierdziło swoją słabszą dyspozycję. Według informacji “Sport Mediaset” po meczu miało dojść do nieprzyjemności pomiędzy niektórymi zawodnikami a członkami sztabu szkoleniowego.

Rzymianie mają coraz mniejszą szansę na mistrzostwo Włoch. Juventus już teraz ma sporą zaliczkę, a wyprzedzić Lazio po tej kolejce może nawet rewelacja rozgrywek – Atalanta Bergamo.

Spore oczekiwania

Kibice klubu z Rzymu mogli liczyć na coś więcej po wznowieniu rozgrywek. Jednak piłkarze SS Lazio stracili swoją wysoką formę prezentowaną przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa. W ostatnich trzech spotkaniach zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego przegrał wszystkie z nich.

Awantura

Dziennikarze “Sport Mediaset” uważają, że po meczu z Sassuolo miało dojść do scysji pomiędzy Francesco Acerbim a Ivo Pulcinim. Piłkarz po końcowym gwizdku w drodze do szatni miał skrytykować pracownika klubu – członka działu medycznego, że ten nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, obarczając go za ostatnie kontuzje zawodników. Ostre słowa padały także w samej szatni, gdzie piłkarze oskarżali się o niewystarczające zaangażowanie, co spowodowało gorszą wyniki w ostatnim czasie.