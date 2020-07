Lech Poznań – Lechia Gdańsk. Typy, kursy (12.07.2020)

Lech Poznań po raz drugi w tym tygodniu zmierzy się z Lechią Gdańsk. Czy to spotkanie okaże się bardziej szczęśliwe dla podopiecznych Dariusza Żurawia niż poprzednie?

Lech Poznań – Lechia Gdańsk zapowiedź

Lech i Lechia już raz zmierzyły się ze sobą w tym tygodniu. Mecz Pucharu Polski, który również odbył się w Poznaniu, musiały rozstrzygnąć rzuty karne, które zakończyły się awansem Lechii. To jednak Lech miał przewagę w tym pojedynku, jednak determinacja Lechii oraz psychologiczna przewaga w konkursie jedenastek okazały się wystarczające.

Puchar Polski rządzi się jednak nieco innymi prawami niż ekstraklasa. W lidze Lechia wciąż ma szanse na awans do europejskich pucharów, aczkolwiek są one niewielkie. Dlatego największą szansą na grę w Lidze Europy dla gdańszczan jest krajowy puchar. W finale rozgrywek Lechiści zmierzą się z Cracovią.

Tymczasem “Kolejorz” zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w lidze i wygrana z Lechią przy ewentualnej przegranej Śląska mogłaby zapewnić drużynie grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Czy podopieczni Dariusza Żurawia wykażą tym razem większą determinację?

Lech Poznań – Lechia Gdańsk kursy

Przewidywania bukmacherów dają zdecydowane szanse na wygraną Lechowi (kurs 1.56). Kurs na triumf Lechii ustalono na 5.61, a na remis na 4.25.

Lech Poznań – Lechia Gdańsk typy

Lechia to zespół skuteczny na wyjazdach. Dlatego można przewidywać, że w tym pojedynku obie drużyny znajdą drogę do bramki. Obie drużyny są też gwarancją goli w drugiej połowie. Po przerwie powinny paść co najmniej dwie bramki.

Lech – Lechia | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.79 Totolotek

Lech – Lechia | Typ: Powyżej 1.5 goli w drugiej połowie @1.85 Totolotek

Fot. lechpoznan.pl/Przemysław Szyszka