Firmy bukmacherskie zachęcają nowych klientów różnymi freebetami, bonusami i dodatkami, które może otrzymać gracz. Podobnie jest z firmą LV BET. Chciałbyś zostać klientem tej firmy w przyszłości? Zobacz, w jakich sytuacjach możesz otrzymać freebet i co musisz zrobić, aby bukmacher przelał ci go na konto!

Freebet w LV BET – informacje wstępne

Konkurencja na rynku bukmacherskim w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów na przyciągnięcie typerów. Wśród nich jest oferta, wysokie kursy, gra bez podatku, ale również wspomniany wcześniej freebet. W LV BET również jest podobnie.

LV BET – kilka słów o firmie

Czym jest LV BET? To legalny w Polsce bukmacher, zarządzany przez LV BET Zakłady Bukmacherskie sp. z o. o. Firma wystartowała w 2016 roku, gdy otrzymała licencję na działalność i prowadzenie gier hazardowych od Ministra Finansów. LV BET oferuje zarówno zakłady online, jak i prowadzi punkty stacjonarne. Bukmacher ceniony jest przez graczy za szeroką ofertę, zaangażowanie w sponsoring, liczne promocje i atrakcyjny program lojalnościowy dla stałych klientów.

Choć na rynku firma jest stosunkowo niedługo, to dzięki działalności sponsoringowej (wspieranie m.in. Wisły Kraków, Piasta Gliwice, polskich siatkarzy) oraz współpracy z Jakubem Błaszczykowskim stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek bukmacherskich w Polsce. LV BET chce przyciągnąć nowych graczy, oferując im tzw. freebet.

Czym jest freebet?

Freebet to najciekawszy bonus, który gracz może otrzymać od firmy bukmacherskiej. Tak naprawdę, jest to darmowy zakład (o określonej kwocie), który typer może stworzyć bez wkładu własnego. W odróżnieniu od innego rodzaju bonusów, freebet po wygranej ląduje najczęściej na głównym koncie. Najczęściej stanowi formę przyciągnięcia nowych klientów lub promocji na wyjątkowe okazje (np. urodziny). Dotychczas freebet oferowali m.in. następujący bukmacherzy:

TOTALbet

STS

Fortuna

PZBuk

Totolotek

LV BET

Jak dostać freebet od LV BET?

Freebet przysługuje w teorii tylko nowym graczom, którzy będą zakładać konto u bukmachera. Firma stawia kilka wymagań dotyczących otrzymania freebetu. Oto one:

Freebet przysługuje na jedno konto. Oznacza to, że na jeden login, IP, rodzinę, adres zamieszkania czy konto w banku możesz otrzymać tylko jeden freebet. Pamiętaj, że LV BET zastrzegł sobie prawo do odebrania bonusu, jeżeli zauważy powiązania między kontami

Do otrzymania freebetu konieczny będzie specjalny kod lub banner, który znajdziesz na stronie partnerów LV BET. Żeby odszukać takowe, wpisz frazę „freebet LV BET” w wyszukiwarkę.

Do otrzymania bonusu niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od LV BET

A w jaki sposób otrzymać freebet z LV BET?

Odszukaj jednego z partnerów LV BET w twojej wyszukiwarce Sprawdź, czy udostępnia on kod lub banner dla bonusu startowego w LV BET Kliknij w banner lub zapisz kod promocyjny Podczas zakładania konta podaj kod promocyjny Aktywuj konto i poczekaj maksymalnie 30 dni na bonus na twoim koncie

Do zdobycia bonusu nie są jednak niezbędne kody od partnerów. Bukmacher umożliwił również furtkę dla tych, którzy rejestrują konto bez poszukiwania specjalnych bannerów czy promocji. Aby otrzymać freebet musisz wysłać na adres mailowy [email protected] maila z tytułem Bonus bez Depozytu. Bukmacher w ciągu 48 godzin rozpatrzy twoją prośbę i przyzna ci specjalny bonus.

Jaka jest wartość freebetu w LV BET?

Na LV BET możesz otrzymać docelowo 20 złotych freebetu. Będzie on aktywny do 30 dni od momentu twojej rejestracji. Co ważne, nie od razu otrzymasz na swoje konto 20 złotych. Wszystko odbywa się pewnymi etapami.

Na początku otrzymasz bonus o wartości 1-go złotego. Gdy postawisz kupon (musi on spełniać warunki promocji, o których powiemy w następnym akapicie) pojawi się na nim mnożnik x20. To oznacza, że stawiając freebet na zakład o kursie 2,50 całkowity kurs finalny wynosi 50,00 (1 złoty freebetu x 2,50 kurs x 20 mnożnik).

W teorii LV BET daje więc 1 złoty freebetu, ale w praktyce jest to już kurs 20 razy wyższy. Biorąc pod uwagę, że później środki możesz jeszcze mnożyć (co jest wymagane w obrocie, aby je wypłacić), kwota przyznana przez bukmachera może być naprawdę wysoka.

Co ciekawe, dla kibiców klubów partnerskich (Wisły Kraków, Wisły Płock, Arki Gdynia i Widzewa Łódź) bukmacher przygotował dodatkową możliwość uzyskania 50 złotych. Wystarczy, że na adres mailowy [email protected] prześlesz skan lub zdjęcie swojego karnetu na trwający sezon, a bukmacher przyzna ci kolejny bonus.

Na co można przeznaczyć freebet z LV BET i jak go wykorzystać?

Choć przyznany freebet od razu będzie widniał na twoim koncie, a ewentualną wygraną możesz wykorzystać na dalszą grę, to w wykorzystaniu freebetu są pewne ograniczenia. Aby aktywować bonus, musisz przy stawianiu kuponu wybrać opcję „Wykorzystaj bonus”. Następnie aktywuj freebet poprzez kliknięcie „Aktywuj”.

Pamiętaj, że bonus ważny jest jednorazowo. Gdy przegrasz zakład, nie możesz wykorzystać kolejnego freebetu. Co ważne, na wykorzystanie bonusu masz 30 dni od momentu jego otrzymania. Musisz też zwracać uwagę na pewne ograniczenia dotyczące kuponów. LV BET pozwala wykorzystać freebet wyłącznie w zakładach kombi (bez możliwości wybrania jednego zdarzenia), składających się minimum z trzech zdarzeń, a łączny kurs kuponu musi być wyższy niż równy 2,50. Kursy na poszczególne zdarzenia muszą być za to wyższe niż 1,25.

Pamiętaj, że aby wypłacić środki z freebeta konieczne jest dwukrotne obrócenie bonusu po kursie 2.00 (z wyłączeniem zakładów z tzw. podwójnej szansy). Jeżeli uda ci się obrócić bonus i zakłady po kursie 2.00 wejdą, to będziesz miał możliwość wypłacenia środków na twoje konto główne. Co ciekawe, nie będziesz musiał do tego przelewać nawet złotówki z własnych środków.

Jakie dyscypliny można obstawiać przez freebet w LV BET?

Bukmacher nie nakłada żadnych ograniczeń dotyczących dyscyplin na kuponach objętych promocją (poza sportami wirtualnymi). Możesz, więc śmiało obstawiać zarówno piłkę nożną, tenis, zakłady specjalne, hokej na lodzie, koszykówkę czy wszystko inne, co lubisz i na czym się dobrze znasz.

Jakie wyłączenia ma freebet w LV BET?

Wykorzystując freebet musisz pamiętać, że ma on pewne wyłączenia, które ograniczają typera w obracaniu lub obstawianiu.

Sporty wirtualne nie mogą być obstawiane przy zakładach z mnożnikiem, co oznacza, że są de facto wyłączone z grania przez freebet. Żeby przeznaczyć środki z freebetu na sporty wirtualne, musisz na początku zagrać nim na kupon na sporty rzeczywiste, a następnie obrócić. Dopiero wtedy twoje środki mogą być przeznaczone na kuponu ze sportów wirtualnych. Obrót z depozytem i zakłady z mnożnikiem wykluczają wykorzystanie opcji cash-out. Jeżeli załączysz taką opcję, to nie otrzymasz mnożnika, albo nie spełnisz warunków obrotu i konieczna będzie dalsza gra na podanych środkach. Na kuponie z freebetu możesz postawić wyłącznie jeden zakład na dane zdarzenie. Wszystkie zdarzenia z kuponu muszą być zakończone. Unieważnione zdarzenia po kursie 1,00 uniemożliwiają wykorzystanie freebetu, ale ten nie przepada (możesz go wykorzystać na inne zakłady).

Pamiętaj też, że nie możesz zagrać z mnożnikiem zakładu, którego stawka wniesiona jest wyższa niż promocyjne 1 złotych. Środki z konta głównego, które przelałeś po otrzymaniu bonusu zostaw na inne zakłady.

Freebet LV BET – pytania i odpowiedzi

Przed Wami najczęściej zadawane pytania w kontekście freebetu w LV BET. Do każdego z nich dodajemy odpowiedź.

Kto może otrzymać freebet LV BET?

Freebet może otrzymać gracz, który założy konto w firmie LV BET i spełni szereg wymagań dotyczących jego odbioru.

Ile wynosi freebet w LV BET?

Całkowita kwota freebetu w LV BET to 20 złotych. Gracz otrzymuje na konto główne środki w wysokości 1zł i możliwość mnożnika wybranego przez siebie kuponu (kombi, łączny kurs powyżej 2,50, a kurs zdarzenia powyżej 1,25) x20. Oznacza to, że stawiając 1zł po kursie 2,50 gracz ma kupon o stawce 20 razy większej.

Na co można wydać freebet?

Freebet można wydać na późniejsze zakłady lub wypłacić z konta u bukmachera na swoje konto w banku. Żeby jednak wypłacić freebet musisz nim wcześniej dwukrotnie obrócić na zasadach podanych przez bukmachera w regulaminie promocji.

Czy użytkownik, który ma już konto może otrzymać freebet w LV BET?

Tak, do otrzymania freebetu nie jest konieczne konto założone przez partnerów bukmachera. Wystarczy, że wyślesz specjalnego maila do LV BET z prośbą o przyznanie freebetu, a bukmacher odniesie się do niej w ciągu 48 godzin. Uwaga, z freebetów wyłączone są konta, które kiedyś korzystały już z takiej promocji lub osoby, które wpłaciły już depozyt na swoje konto główne w LV BET.

Czy mogę wykorzystać freebet 60 dni od jego otrzymania?

Niestety, nie ma takiej możliwości. LV BET przyznaje freebet w ciągu 30 dni od rejestracji (przez kody partnera) lub od momentu wysłania prośby i jej pozytywnego rozpatrzenia. Od tego momentu masz 30 dni na wykorzystanie zakładu. Jeżeli przekroczysz ten czas, to zakład z mnożnikiem przepada.

Czy muszę wykorzystać freebet na pierwszy stawiany kupon?

Nie, sam zdecydujesz, na jaki kupon chcesz wykorzystać zakład z mnożnikiem. Chęć wykorzystania kuponu określasz samodzielnie poprzez kliknięcie opcji Wykorzystaj bonus i Aktywuj, aby tę chęć potwierdzić. W innym przypadku środki na zakłady będą pobierane z twojego konta głównego lub z konta bonusowego.

Czy zakład z mnożnikiem można wykorzystać na kupon o wyższej wartości niż 1 złoty?

Zakład z mnożnikiem 20 przysługuje wyłącznie, gdy korzystasz ze środków przyznanych ci przez LV BET. Oznacza to, że nie masz możliwości postawienia np. 100 złotych i skorzystania z mnożnika 20x.

Czy po przyznaniu freebetu mogę przelać środki na swoje konto?

Tak, ale tylko po podwójnym obrocie środków, zgodnie z wytycznymi bukmachera w regulaminie promocji.