Hubert Adamczyk podpisał nową umowę z Wisłą Płock. Zgodnie z jej zapisem będzie piłkarzem “Nafciarzy” do końca czerwca 2021 roku.

Informacje podała oficjalna strona klubu. Piłkarz przez jakiś czas łączony był z przenosinami do Arki Gdynia, lecz najbliższa przyszłość piłkarza została wyjaśniona.

Spory talent

Adamczyk przez wielu uważany był za wielki talent. Nieprzypadkowo reprezentował barwy akademii londyńskiej Chelsea. W 2016 roku piłkarz powrócił do Polski i został zawodnikiem Cracovii. Od tamtego czasu występuje na polskich boiskach, ale do Wisły Płock trafił dopiero latem 2018 roku, lecz od razu wypożyczono go do pierwszoligowego GKS-u Tychy. Po powrocie rozpoczął treningi z pierwszą drużyną, jednak nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z całej rundy jesiennej. Na debiut w drużynie z Płocka czekał aż do 23 lutego 2020 roku.

Komentarz zawodnika

Hubert Adamczyk udzielił swojej wypowiedzi po ogłoszeniu nowego kontraktu, którą opublikował klub Wisły Płock.

– Dziękuję za zaufanie włodarzom Wisły. Nie jest tajemnicą, że z uwagi na kontuję przez większą część sezonu nie mogłem pomóc drużynie na boisku. Dlatego tym bardziej cieszę się, że na początku rundy wiosennej udało mi się wrócić. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc Wiśle w wywalczeniu jak najwyższego miejsca w ekstraklasie. Cel nadrzędny na nowe rozgrywki jest oczywiście jasny i niezmienny – pomoc drużynie w wywalczeniu jak najlepszych rezultatów. Jestem ambitnym człowiekiem, zawieszam sobie poprzeczkę coraz wyżej, więc moim osobistym celem będzie rozegranie jak największej liczby spotkań, najlepiej okraszonych bramkami, bądź asystami. – powiedział piłkarz.