Niecodzienną pierwszą połowę mogliśmy obserwować w meczu 44. kolejki Championship pomiędzy Wigan oraz Hull City. Gospodarze zgnietli w niej wyjątkowo bezzębnych “Tygrysów”, strzelając aż siedem bramek!

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 8:0. Porażka oznacza duże kłopoty dla byłej drużyny Kamila Grosickiego.

W drużynie Wigan było dziś kilka postaci, które z pewnością zasłużyły na ogromne słowa uznania. Hattricka zdobył Kieran Dowell, natomiast po trzy asysty zanotowali Nathan Byrne oraz Jamal Lowe. Dwukrotnie bramkarza rywali pokonał również Kieffer Moore. Można więc powiedzieć, że Wigan było dziś wyjątkowo świetnie zgraną ekipą.

Wigan have recorded the biggest league win in the club’s history.

02′: 1-0

27′: 2-0

32′: 3-0

37′: 4-0

40′: 5-0

43′: 6-0

45′: 7-0

65′: 8-0

Hull have suffered the joint-heaviest league defeat in the club’s history. 😳 pic.twitter.com/ZifsRAlF3q

— Squawka Football (@Squawka) July 14, 2020