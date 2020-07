W ramach 32. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmowała Radomiaka Radom.

Przed spotkaniem wiedzieliśmy, że klub z Radomia zapewnił już sobie miejsce w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Z drugiej strony ich dzisiejszy rywal także ma niemałe szanse na utrzymanie się na pozycji barażowej. Także nie jest przesądzone, że obie drużyny nie spotkają się jeszcze w owych barażach.

Przebieg meczu

Na poważniejsze zagrożenie musieliśmy czekać do 38. minuty, kiedy to Rafał Makowski oddał strzał minimalnie niecielny, lecz już minutę później Radomiak mógł się cieszyć z bramki. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najpierw w słupek trafił Cichocki, ale z dobitką zdążył Maciej Świdzikowski. Po krótkiej chwili swoją okazję mieli także zawodnicy gospodarzy. Patrik Mišák strzelał, jednak tylko obok celu. W 51. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Meik Karwot i goście musieli kończyć mecz w dziesiątkę. Termalica była bliska wykorzystania przewagi liczebnej, ale Piotr Wlazło uderzył, lecz minęła ona minimalnie słupek. Ostatecznie udało im się to w 80. minucie, gdy Mateusz Grzybek doszedł do piłki i trafił do pustej bramki.

Tabela

Oba kluby utrzymały swoją pozycję w tabeli I ligi. Jednak zespół z Niecieczy cały czas musi uważać na drużyny z niższych miejsc, bo dalej nie jest pewny udziału w barażach o awans do Ekstraklasy.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radomiak Radom 1:1 (0:1)

Maciej Świdzikowski 39′

Mateusz Grzybek 80′

Skład Termalica: Loska – Grzybek, Putiwcew, De Amo Perez, Grabowski – Jovanović, Wlazło (C) – Wasielewski (72. Miković), Purece (79. Jelić), Gergel – Mišák (66. Shamsin).

Skład Radomiak: Miszta – Jakubik, Świdzikowski (C), Cichocki, Abramowicz – Kaput (86. Lewandowski), Karwot – Michalski (87. Sokół), Makowski, Mikita – Nowak (68. Fundambu).