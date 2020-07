Według “La Stampy”, Juventus kontaktował się z przedstawicielami Mauricio Pochettino. Czyżby zwiastowało to zwolnienie Maurizio Sarriego i zatrudnienie argentyńskiego szkoleniowca?

Pochettino pozostaje bez pracy od listopada 2019 roku. Został wtedy zwolniony z Tottenhamu.

Sarri nie spełnia oczekiwań

Z pewnością nie tak kibice Juventusu wyobrażali sobie grę oraz wyniki swojego zespołu pod wodzą Maurizio Sarriego. “Stara Dama” rzadko daje popis ofensywnego i pięknego dla oka stylu. Dodatkowo piłkarze z Turynu tracą punkty w sytuacji, kiedy prowadzą w spotkaniu. Miało to miejsce chociażby w niedawnych starciach z Milanem czy Sassuolo. Przyszłość Sarriego w Juventusie może zależeć od rewanżowego spotkania z Lyonem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu turyńczycy przegrali na wyjeździe 0:1.

Powrót na ławkę trenerską?

Mauricio Pochettino w swojej szkoleniowej karierze prowadził ekipy Espanyolu, Southampton oraz Tottenhamu. Co prawda z drużyną “Spurs” nie zdobył żadnego trofeum, lecz wprowadził zespół do czołówki angielskich klubów, oraz przede wszystkim w sezonie 2019/20 wprowadził Tottenham do finału Ligi Mistrzów. Jeśli Juventus rzeczywiście będzie chciał zmiany na ławce trenerskiej, z pewnością jednym z poważniejszych kandydatów do zastąpienia Sarriego będzie właśnie Pochettino.