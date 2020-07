David Kopacz podpisał kontrakt z z drużyną FC Wurzburger Kickers. Piłkarz młodzieżowych reprezentacji Polski związał się z klubem trzyletnią umową.

FC Wurzburger Kickers jest beniaminkiem 2. Bundesligi. Zawodnik powraca tym samym do gry na niemieckich boiskach.

Die Tinte ist trocken! 🖊 Herzlich willkommen, David Kopacz. 👋 Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Erstligist VfB Stuttgart an den Dallenberg. 🔴⚪️ Der 21-jährige hat beim FWK einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet: 👉 https://t.co/8BzLLMxIVo pic.twitter.com/ztBNc7uFjl — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) July 31, 2020

Rok gry w Polsce

David Kopacz urodził się w niemieckim Iserlohn. Reprezentował barwy tamtejszego młodzieżowego zespoły, by następnie trafić do juniorskich drużyn Borussii Dortmund oraz Stuttgartu. Latem 2019 roku piłkarz trafił do Górnika Zabrze. 21-latek rozegrał w Ekstraklasie 23. spotkania, w których zaliczył jedną asystę. Po wygaśnięciu umowy z Górnikiem, Kopacz stał się wolnym graczem.

MŚ U-20

Kopacz reprezentował Polskę na mistrzostwach świata do lat.20, rozgrywanych w naszym kraju w 2019 roku. Wystąpił na nich w trzech spotkaniach.