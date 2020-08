Josep Maria Bartomeu o Arthurze: “To niedopuszczalne!”

Josep Maria Bartomeu udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi “Sport”. Prezydent Barcelony wypowiedział się w nim m.in. o sytuacji z Arthurem.

Szef “Dumy Katalonii” skrytykował piłkarza, który niebawem odejdzie do Juventusu. Brazylijczyk odmówił powrotu do klubu przed wznowieniem rozgrywek Ligi Mistrzów.

Arthur nie pomoże Barcelonie w nadchodzących meczach Champions League. Pomocnik przebywa obecnie w rodzinnych stronach i poinformował swojego pracodawcę, że nie zamierza wracać do klubu. Młody zawodnik dotrzymał słowa i nie pojawił się w ośrodku treningowym.

Sytuację skomentował prezydent Barcelony, Josep Maria Bartomeu.

To niedopuszczalne. Jest to całkowity brak dyscypliny. Nie ma żadnego powodu, aby usprawiedliwiać takie zachowanie. Powinien wrócić do kolegów na mecze Ligi Mistrzów. Będzie pewien rodzaj sankcji finansowych. Nie podał żadnego powodu. Powiedział jedynie, że jest w Brazylii i to jego decyzja, że do nas nie wróci.