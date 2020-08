Jose Mourinho nie ustaje w poszukiwaniach napastnika, który mógłby godnie zastępować Harry’ego Kane’a.

Menadżer Tottenhamu chce oszczędzać swojego kapitana w mniej znaczących meczach, natomiast nie posiada w swojej kadrze żadnego klasowego zawodnika na tę pozycję. Na celowniku znalazł się piłkarz spadkowicza z Premier League.

Skorzystają z okazji?

Watford po degradacji do Championship będzie zmuszony do sprzedaży ważnych zawodników zespołu. Okazję chcą wykorzystać władze Spurs. “Daily Mail” informuje, że już latem do Tottenhamu może trafić Troy Deeney. To ostatnia okazja, żeby na nim zarobić jakiekolwiek pieniądze, ponieważ jego kontrakt zakończy się 30 czerwca 2021 roku. Innym piłkarzem, który niebawem ma opuścić Szerszenie, jest Ismaila Sarr.

Wyprzedaż w Watfordzie

32-latek rozegrał 27 spotkań w zakończonym sezonie ligi angielskiej, w których strzelił 10 goli i zaliczył 2 asysty. Watford to jego drugi klub w profesjonalnej karierze, poprzednio występował jedynie w barwach Walsall FC. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia napastnika na kwotę 9,5 mln euro.