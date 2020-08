Legendarny bramkarz już nie zagra. Iker Casillas zakończył karierę

Oficjalnie ogłoszona została decyzja odnośnie przyszłości utytułowanego Hiszpana. Bramkarz poinformował o zawieszeniu butów na kołku.

W maju ubiegłego roku świat obiegła szokująca wiadomo. Wówczas Iker Casillas na jednym z treningów FC Porto doznał zawału serca. Klubowi lekarze nie dawali mu większych szans na powrót na murawę.

Ogłosił swoją decyzję

We wtorek na swoim profilu Instagramowym Casillas potwierdził decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. “Myślę, że bez wahania mogę powiedzieć, że była to wymarzona ścieżka i cel” – stwierdził były już bramkarz. Trwają spekulacje, że po latach może on powrócić do Realu Madryt, którego jest wychowankiem. Miałby zostać doradcą prezesa Florentino Pereza. W ostatnich miesiącach sprawował funkcję łącznika pomiędzy szatnią i sztabem szkoleniowym zespołu Porto.

Kariera pełna sukcesów

39-latek w swoim ostatnim sezonie 2018/19 rozegrał 31 spotkań w lidze portugalskiej, w których 18 razy zdołał zanotować czyste konto. W swoim niezwykle bogatym CV wystąpił aż w 167 meczach reprezentacji Hiszpanii. Jest mistrzem świata, a także dwukrotnym mistrzem Europy. W barwach Realu 5-krotnie sięgnął po mistrzostwo LaLiga i 4-krotnie triumfował w Lidze Mistrzów. W ostatniej fazie kariery 2 razy zdobył mistrzostwo Portugalii.