Liga Europy: Manchester United melduje się w ćwierćfinale

Manchester United raz jeszcze pokonał drużynę LASK Linz i przypieczętował swój awans do ćwierćfinału rozgrywek Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 2:1 dla klubu ze stadionu Old Trafford.

Liga Europy wróciła do gry. Manchester United był praktycznie pewny awansu do kolejnej rundy po pierwszym meczu wyjazdowym z LASK Linz. W Austrii drużyna prowadzona przez Ole Gunnara Solskjæra pokonała gospodarzy aż 0:5.

Przebieg meczu

W pierwszej połowie niewiele się działo. Na bramkę w tym spotkaniu trzeba było czekać do 55. minuty. Wtedy to ładnym strzałem z pierwszej piłki popisał się Philipp Wiesinger. Prowadzenie austriackiego klubu nie trwało długo. Dwie minuty później wyrównał Jesse Lingard po asyście Juana Maty. W końcówce meczu prowadzenie gospodarzom dał Anthony Martial. Wynik nie uległ już zmianie i Manchester United przypieczętował swój awans do ćwierćfinału Ligi Europy.

Wynik

Manchester United – LASK Linz 2:1 (0:0)

0:1 Philipp Wiesinger 55′

1:1 Jesse Lingard 57′

2:1 Anthony Martial 88′

Manchester United: Romero; Fosu-Mensah (84. Mengi), Bailly, Maguire (C), Williams (72. Chong), Fred (64. Pereira), Mata, McTominay, Lingard (63. P. Pogba), D. James (84. Martial), Ighalo.

LASK Linz: A. Schlager; Andrade (80. Filipović), Trauner (C), Wiesinger (73. T. Sabitzer), Renner, Michorl, Holland, Ranftl, Balič (66. Reiter), Raguz, Frieser.