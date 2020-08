Oficjalnie: Axel Disasi nowym piłkarzem AS Monaco

Oficjalna strona internetowa klubu ogłosiła, że zawodnikiem AS Monaco został Axel Disasi. Piłkarz podpisał umowę, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2025 roku.

Środkowego obrońcę łączono wcześniej z przenosinami do Arsenalu, jednak zawodnik związał się z klubem z Księstwa Monako. Disasi trafił do AS Monaco na zasadzie transferu definitywnego ze Stade de Reims.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Axel Disasi pour les cinq prochaines années. Le défenseur français est désormais lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025.

📄➡️ https://t.co/b2ysMwVJNR#WelcomeToMonaco 🇮🇩

Udane występy

Axel Disasi to piłkarz urodzony w 1998 roku. Wystąpił w 27 spotkaniach przedwcześnie zakończonego sezonu w Ligue 1. Zdobył w tych rozgrywkach jedną bramkę przeciwko drużynie FC Metz. 22-latek był jednym z wyróżniających się defensorów w lidze, co zaowocowało transferem do AS Monaco. Klub ze Stade Louis II opuścił inny środkowy obrońca – Kamil Glik, który najprawdopodobniej niebawem zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem Benevento Calcio.

Sezon

AS Monaco zajęło ósmą pozycję w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach Ligue 1. Z pewnością nie jest to powód do dumy dla monakijskiego klubu, który w sezonie 2016/2017 występował w półfinale Ligi Mistrzów. Trenerem zespołu jest Niko Kovač.