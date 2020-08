W piątek władze GKS-u Tychy ogłosiły nazwisko siódmego nowego piłkarza. W nadchodzącym sezonie do 1. ligi przystąpi odmieniona drużyna.

Nowym trenerem zespołu z Tychów został Artur Derbin. Działacze tego klubu wcześniej potwierdzili pozyskanie takich zawodników, jak Nemanja Nedić, Anatolij Kozłenko, Bartosz Biel, Krzysztof Wołkowicz, Marcel Stefaniak, czy Kamil Szymura.

Celem awans do ekstraklasy

Kolejnym piłkarzem, który dołączył do GKS-u, jest Damian Nowak. Atakujący złożył podpis pod umową, która związała go z nowym pracodawcą do końca czerwca 2022 roku. W ostatnim czasie Nowak z powodzeniem reprezentował barwy Radomiaka Radom, natomiast wypełnił kontrakt i postanowił zmienić otoczenie.

Przyzwoite liczby

28-latek w minionym sezonie 1. ligi wystąpił w 23 meczach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 6 asyst. Wychowanek Podbeskidzia Bielsko-Biała w przeszłości grał także między innymi w Pelikanie Łowicz i Skrze Częstochowa. Napastnik jest wyceniany przez serwis “Transfermarkt.de” na kwotę 100 tys. euro.