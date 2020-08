Wszyscy gracze przyzwyczaili się już do tego, że każdy bukmacher na rynku stara się przyciągnąć nowych klientów na różne sposoby. Już przy rejestracji bukmacher stara się nagrodzić swojego nowego klienta i oferuje mu ciekawe bonusy powitalne. Są to jednak w absolutnej większości promocje, gdzie bonus można otrzymać dopiero po wpłaceniu swoich środków na konto

u bukmachera. Bywają jednak wyjątki, kiedy przy rejestracji gracz może otrzymać środki bonusowe zupełnie za darmo, czyli tzw. freebet za rejestrację.

Freebet za rejestrację

Bonus powitalny u każdego legalnego bukmachera na polskim rynku opiera się na podobnym schemacie. Gracz rejestruje się w wybranej firmie bukmacherskiej. Przy zakładaniu konta obstawiający wybiera opcję rejestracji z bonusem powitalnym. Następnie należy dokonać wpłaty, od której wyliczana jest wysokość przyznanego bonusu. Środki te podlegają następnie ścisłym zasadom obrotu, aby z salda bonusowego cała kwota mogła zostać przeniesiona na saldo główne.

Dla wielu jest to skomplikowane. Inni nie chcą od początku angażować swoich środków. Dlatego też niektórzy bukmacherzy wyciągają rękę do takich graczy i proponują freebet za rejestrację. Są to darmowe środki bonusowe dopisywane do konta użytkownika bezpośrednio po założeniu konta.

Freebet – co to jest?

Freebet to specjalny bonus, który gracz otrzymuje zupełnie za darmo po spełnieniu ewentualnych wymagań stawianych przez bukmachera. Środki z freebeta trafiają na konto bonusowe gracza, a ich obrotu dokonuje się identycznie jak w przypadku środków bonusowych z innych promocji.

W przypadku freebeta za rejestrację warunkiem stawianym przez bukmachera koniecznym do spełnienia jest po prostu założenie konta u danego bukmachera. Przy rejestracji bukmacher jasno określa w regulaminie zasady przyznawania takiego freebeta oraz sposób, w jaki trzeba wykorzystać środki bonusowe, aby mieć możliwość ich wypłacenia na rachunek bankowy bądź też poprzez inną metodę płatności.

Freebet za rejestrację – możliwości wykorzystania

Darmowe środki na grę od razu po rejestracji to świetna sprawa. Dzięki temu mniej wprawieni obstawiający mają szansę przetestować możliwości zakładów bukmacherskich nie inwestując w to swoich środków. Zakłady bukmacherskie opierają się na ryzyku, jednak poprzez otrzymany freebet za rejestrację ograniczamy to ryzyko i na początku możemy testować zakłady praktycznie bez żadnej odpowiedzialności.

Bardziej wprawieni gracze mogą wykorzystać taki freebet za rejestrację do bardziej agresywnej gry,

z której nie korzystają na co dzień. Obracając środki bonusowe otrzymane zupełnie za darmo można spróbować obstawić same wysokie kursy szukając ciekawych niespodzianek i dużego zarobku.

Freebet za rejestrację – STS

W STS za rejestrację, oprócz „PEWNEGO 1200PLN NA START”, czyli bonusu powitalnego, gracz może otrzymać freebet o wartości 25PLN.

Wykorzystując przy rejestracji kod promocyjny „GRAMGRUBO” można otrzymać lepszy freebet

w wysokości 29PLN.

Aby otrzymać powiększony freebet o wartości 29PLN w STS wystarczy założyć konto na stronie STS.pl, a w trakcie rejestracji w polu kod promocyjny wpisać hasło GRAMGRUBO. Akcja trwa do odwołania, a bonus zostanie przyznany maksymalnie do trzech dni od założenia konta w STS i spełnienia warunków akcji.

W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 29 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 87 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

Zasady obrotu freebetem za rejestrację w STS:

trzykrotny obrót wartością otrzymanego przy rejestracji freebeta;

minimalny kurs na kuponie wliczanym do obrotu freebetem za rejestrację 1.91;

Freebet za rejestrację – Fortuna

W Fortunie przy rejestracji, oprócz bonusu powitalnego, gracz otrzymuje freebet za rejestrację

o wartości 20PLN. Promocję tę bukmacher nazwał „Prezent na start”. Darmowe środki dostępne są na koncie gracza w formie punktów Fortuna. Jest to 2800 punktów FKP (Fortuna Klub Plus). Punkty te można wykorzystywać do obstawiania zakładów bukmacherskich podobnie jak środki z konta głównego.

ZASADY PROMOCJI „PREZENT NA START”:

Następujące Parametry bonusu są wskazywane przez Organizatora na stronie internetowej www.efortuna.pl w procesie rejestracji (w oknie pop-up) oraz po rejestracji w sekcji Profil użytkownika » Przegląd bonusów: Czas Na Pełną Rejestrację – oznacza wskazany przez Organizatora okres, w którym należy zakończyć proces rejestracji iKonta Stałego. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie ukończy rejestracji iKonta wówczas utraci prawo do otrzymania bonusu. Czas na Aktywację – oznacza wskazany przez Organizatora okres od zakończenia procesu rejestracji iKonta, w którym należy dokonać akceptacji oferowanego bonusu w sekcji „Moje konto”. Jeżeli w podanym okresie Uczestnik nie zaakceptuje bonusu wówczas utraci prawo do jego otrzymania. c. Wysokość Bonusu – oznacza liczbę możliwych do uzyskania punktów FKP. Aby otrzymać Bonus Uczestnik musi w Czasie Na Aktywację zakończyć proces rejestracji iKonta. Bonus zostanie przypisany do iKonta Uczestnika w terminie 3 dni, licząc od momentu zakończenia procesu rejestracji iKonta. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Promocji. Otrzymany Bonus Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta, co oznacza, iż po przeznaczeniu bonusu na grę wypłacona może zostać dopiero wygrana w przypadku jej uzyskania. Jeżeli Klient nie wykorzysta Bonusu (lub jego części) na zawarcie zakładu do końca roku kalendarzowego, wówczas prawo do skorzystania z Bonusu (lub jego niewykorzystanej części) wygasa zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego Fortuna Klub Plus. W ramach Promocji można zawrzeć dowolny zakład z wyłączeniem zakładów na Wirtualne Sporty.

Opinia redakcji o freebecie za rejestrację

Freebety, czyli darmowe środki na grę w zakładach bukmacherskich, to jeden z najbardziej pożądanych bonusów przez obstawiających. Nic tak nie cieszy gracza jak dodatkowe środki na obstawianie bez żadnego angażowania własnej gotówki. Jednym ze sposobów na otrzymanie takiego freebeta jest rejestracja na stronie bukmachera, u którego jeszcze nie mamy konta.

Trzeba docenić starania bukmacherów o nowego klienta. Freebet za rejestrację powinien zachęcić nawet najbardziej zatwardziałych graczy. W końcu kto nie skusi się na postawienie kilku zakładów za darmowe środki?

Freebet za rejestrację w STS – opinia

STS jako jedna z niewielu firm bukmacherskich na polskim rynku oferuje nowym graczom otrzymanie freebetu za rejestrację. Są to zupełnie darmowe środki, które w krótkim czasie od założenia konta są dopisywane do salda bonusowego gracza.

Należy tutaj pamiętać, że w STS wykorzystując przy rejestracji kod promocyjny „GRAMGRUBO” otrzymamy powiększony freebet o wartości 29PLN. Te darmowe środki na grę to coś pozytywnego. Można powiedzieć, że STS wyciąga pomocną dłoń do nowych graczy i zaprasza ich do obstawiania

w zakładach bukmacherskich zupełnie za darmo.

Oprócz tego trzeba wspomnieć o szybkich wypłatach w STS. Jeżeli tylko obrócimy otrzymany freebet za rejestrację i środki z salda bonusowego przejdą na saldo główne, to w mgnieniu oka możemy cieszyć się pieniędzmi na naszym koncie.

Freebet za rejestrację w Fortunie – opinia

Podobnie jak STS, również Fortuna dba o swoich nowych klientów. Każdy kto zdecyduje się otworzyć konto na stronie bukmachera może liczyć na atrakcyjny bonus powitalny oraz na freebet przy rejestracji.

Jest to bardzo podobny freebet za rejestrację jak w pierwszym przypadku. Każda taka inicjatywa to o duży pozytyw, który urozmaica rynek bukmacherski oraz przyciąga do zakładów bukmacherskich nowych graczy. 20PLN w formie punktów lojalnościowych to również świetna sprawa.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest freebet?

Freebet to darmowe środki na grę w zakładach bukmacherskich w formie bonusu.

Czy aby otrzymać freebet trzeba wpłacić pieniądze na konto u bukmachera?

Nie, freebet to zupełnie darmowy bonus od bukmachera.

Czy kwotę freebeta można od razu wypłacić na konto bankowe?

Nie, kwoty freebeta nie można od razu wypłacić na konto bankowe. Są to środki na saldzie bonusowym i przed ich wypłatą należy dokonać odpowiedniego obrotu. Zasady obrotu freebetem określa stosowny regulamin stworzony przez bukmachera i zamieszczony na jego stronie.

Jak odebrać freebet za rejestrację w STS?

W celu otrzymania powiększonego freebetu za rejestrację w STS należy w polu kod promocyjny wpisać hasło GRAMGRUBO.

Jakiej wartości freebet można otrzymać za rejestrację z kodem GRAMGRUBO w STS?

Przy użyciu kodu promocyjnego GRAMGRUBO można otrzymać freebet za rejestrację w wysokości 29PLN w STS.

Kiedy gracz otrzyma freebet za rejestrację w STS?

Freebet za rejestrację w STS jest przyznawany do 3 dni od założenia przez gracza konta na stronie STS.