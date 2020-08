Polonia-Stal Świdnica – MKS Kluczbork. Typy, kursy (12.08.2020)

Można powiedzieć, że dzisiaj prawdziwe imieniny czekają na III-ligowców. W końcu liga trzecia, kolejka również, a do tego gra grupa nr… 3. W jednym ze spotkań Polonia-Stal Świdnica zagra u siebie z MKS-em Kluczbork i to goście będą faworytem tego spotkania, gdyż są jednym z faworytów do walki o awans.

Polonia-Stal Świdnica – MKS Kluczbork zapowiedź (środa, 18:00)

Polonia-Stal Świdnica to tegoroczny beniaminek rozgrywek. Trzeba przyznać, że terminarz nie oszczędza ich, jeśli chodzi o pierwsze domowe mecze. Najpierw starcie z Ruchem Chorzów, a teraz MKS Kluczbork. W pierwszej kolejce prowadzili 2:0, ale Niebiescy wygrali 4:2 w Świdnicy. W ostatni weekend Polonia ograła innego beniaminka, Wartę Gorzów 3:1 na wyjeździe.

Z kolei MKS ma komplet punktów po dwóch meczach. To efekt wygranych nad rezerwami Górnika Zabrze – 2:0 – oraz klubem Łukasza Piszczka, czyli LKS-em Goczałkowice Zdrój, gdy na inauguracje pokonali tą ekipę 3:2 na wyjeździe. Co ciekawe wówczas dwa gole MKS strzelił w przeciągu kilkudziesięciu sekund za sprawą Bartosza Włodarczyka.

Polonia-Stal Świdnica – MKS Kluczbork kursy bukmacherów

Jako się rzekło faworytem są goście z województwa opolskiego. Ich wygrana została wyceniona na 1,62. Z kolei pozostałe dwie opcje, a więc wygrana gospodarzy lub remis mają ten sam kurs – 3,95.

Polonia-Stal Świdnica – MKS Kluczbork typy

Polonia-Stal Świdnica – MKS Kluczbork | Typ: MKS Kluczbork @ 1,62 TOTALbet