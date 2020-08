Juventus: Klub rozważy sprzedaż Paulo Dybali?

La Gazzetta dello Sport informuje, że Juventus mógłby rozważyć sprzedaż Paulo Dybali, jeśli pojawi się klub, który wyłoży za zawodnika 90-100 milionów euro.

Paulo Dybala w ubiegłym sezonie był jednym z liderów Juventusu. Piłkarz wystąpił w 33 meczach Serie A minionej kampanii, zdobywając w nich jedenaście bramek oraz notując sześć asyst. Został wybrany MVP rozgrywek przez Lega Serie A.

Sukcesy w Juventusie

Paulo Dybala trafił do Juventusu latem 2015 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z US Palermo. Od tamtego momentu w barwach “Starej Damy” pojawiał się na murawie w 228 spotkaniach, trafiając do siatki rywali 95 razy. Przy tym zanotował też 38 asyst. Wraz z klubem m.in. sięgał pięciokrotnie po Mistrzostwo Włoch.

Zmiany w klubie

Juventus po raz dziewiąty z rzędu zdobył Mistrzostwo Włoch, a trzydziesty szósty raz w całej historii klubu. Jednak sukces ligowy nie pozwolił utrzymać się na stanowisku Maurizio Sarriemu. “Stara Dama” odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a dzień po meczu rewanżowym z Lyonem, Sarri został zwolniony. Nowym trenerem ogłoszono Andreę Pirlo.