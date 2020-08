W czwartek ogłoszono, że rozgrywki pucharu krajowego pozyskały nowego sponsora tytularnego.

Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem swoich mediów podał, że podpisano umowę z bukmacherem Fortuna. Kontrakt ze sponsorem tytularnym Pucharu Polski będzie obowiązywał do 31 maja 2024 roku. W tej roli zastąpi firmę Totolotek.

Przypomnijmy, że wspomniana marka od 2018 roku sponsoruje także inne rozgrywki 1. ligi, które również podlegają pod PZPN. Umowa pomiędzy zainteresowanymi stronami obejmuje także inne aspekty. Związek wydał oświadczenie na portalu “Laczynaspilka.pl”, w którym poinformował o szczegółach nawiązanej współpracy.

W ramach współpracy sponsoringowej FORTUNA uzyskała prawa posługiwania się tytułem „Sponsora Tytularnego Pucharu Polski” i nazwą rozgrywek FORTUNA Puchar Polski. Zakłady bukmacherskie mają także prawa do wykorzystania we własnej komunikacji marketingowej oficjalnego logotypu Pucharu Polski. Marka będzie obecna na nośnikach reklamowych podczas meczów, rękawach i frontach koszulek zawodników biorących udział w rozgrywkach i podczas innych wydarzeń związanych z rozgrywkami o Puchar Polski. Umowa będzie obowiązywać do 31 maja 2024 roku.