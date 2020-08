Władze Widzewa nie ustają w działaniach podczas bieżącego okresu transferowego. Ogłoszono pozyskanie kolejnego piłkarza.

Widzew wywalczył bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy, ale zaraz potem nastąpił burzliwy okres. Do dnia dzisiejszego do zasłużonej drużyny dołączyli Merveille Fundambu, Michael Ameyaw, Patryk Mucha oraz Karol Czubak.

Piąty transfer

W piątek potwierdzono, że do zespołu z Łodzi przeszedł Dominik Kun. Pomocnik ostatni okres spędził w Sandecji Nowy Sącz. Podpisano umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku. To nie koniec wzmocnień Widzewa. Na testach medycznych przebywa Petar Mikulić z rezerw Dinama Zagrzeb.

Doświadczony na poziomie 1. ligi

Kun w ubiegłych rozgrywkach 1. ligi wystąpił w 31 spotkaniach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 2 asysty. Wychowanek Stomilu Olsztyn w swoim CV ma takie drużyny, jak Pogoń Szczecin, Wisła Płock, czy Pogoń Siedlce. Swego czasu był członkiem reprezentacji Polski do lat 21. 27-latek jest aktualnie wyceniany przez “Transfermarkt.de” na kwotę 100 tys. euro.