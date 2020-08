Zaledwie rok może potrwać przygoda Moise Keana z Premier League. Everton zamierza pozbyć się napastnika.

Jak informuje “Calciomercato”, Mino Raiola pracuje już nad powrotem piłkarza do Włoch. Agent zamierza wytransferować młodego zawodnika do Milanu.

Ogromne rozczarowanie

Moise Kean odchodził z Juventusu z łatką ogromnego talentu. Nie pokazał go jednak zupełnie w barwach Evertonu. W 33. meczach dla “The Toffees” zdobył zaledwie dwie bramki. Dużo bardziej zapamiętano go ze zmiany, jaką zafundował mu Duncan Ferguson zaledwie kilkanaście minut po wprowadzeniu na boisku czy też ze względu na złamanie obostrzeń podczas pandemii koronawirusa. Nie wystawia to najlepszego świadectwa 20-letniemu zawodnikowi.

Milan przygarnie Keana?

Czy rzeczywiście Kean mógłby trafić do Milanu? Obecnie w barwach “Rossonerich” niepodważalne miejsce w ataku ma Zlatan Ibrahimović. Jako że w środowisku krążą różne opinie dotyczące zawodnika Evertonu, które najczęściej dotyczą niezbyt dojrzałego zachowaniu piłkarza, można przypuszczać, że trafienie pod skrzydła takiego zawodnika jak Zlatan mogłoby sprowadzić karierę 20-latka na właściwe tory.