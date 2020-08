Transfery: Dwa kluby w walce o pozyskanie Gabriela Magalhãesa

Gabriel Magalhães to jedno z najgorętszych nazwisk tego okienka transferowego, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę zawodników defensywnych. Obecnym klubem piłkarz jest LOSC Lille.

Od dłuższego czasu donoszono w mediach, że środkowym obrońcą interesuje się wiele europejskich zespołów m.in. Arsenal i SSC Napoli. Nie inaczej jest tym razem. Dziennikarz Mohamed Bouhafsi poinformował na swoim Twitterze, iż walka rozstrzygnie się pomiędzy wymienionymi wyżej klubami.

„Finał między Arsenalem a Napoli. Londyńczycy są na pole position, ale włoski klub niestrudzenie próbuje zachęcić piłkarza i Lille. Gabriel musi podjąć decyzję dzisiaj wieczorem lub jutro. Lille jest dogadane zarówno z Arsenalem, jak i Napoli. Uzyska na transferze 30 milionów euro” – napisał.

Potrzebny obrońca

Oba zainteresowane kluby potrzebują wzmocnień defensywy. Dla SSC Napoli transfer zawodnika może pomóc w ewentualnym zastąpieniu Kalidou Koulibaly’ego, który znajduje się na celowniku Manchesteru City. Z drugiej strony Arsenal nie słynie z żelaznej obrony, więc pomysł z zakupem Gabriela wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

Opuści klub?

Już w kwietniu tego roku prezydent klubu LOSC Lille oznajmił w rozmowie ze Sky Sports, że Gabriel Magalhães opuści klub.

– To prawda. On chce odejść, by spróbować czegoś nowego. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale mamy sporo ofert. Czuję, że jeden klub jest bardziej zdeterminowany, niż reszta, jednakże nic jeszcze nie zostało ustalone. Zobaczymy co się wydarzy.