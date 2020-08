Według informacji “The Sun” Manchester City jest gotowy wydać ponad 90 milionów euro na transfer Lautaro Martineza. Jednak wydaje się, że Inter nie zaakceptuje takiej oferty za swojego zawodnika.

Manchester City w dalszym ciągu planuje wzmocnienia zespołu. Wcześniej do klubu “The Citizens” trafili m.in. Ferran Torres z Valencii oraz Nathan Ake z Bournemouth. W mediach donosi się także o tym, że do drużyny miałby dołączyć Kalidou Koulibaly.

Wygrają rywalizację z Barceloną?

W kontekście przenosin Lautaro Martineza do innego klubu najczęściej wymieniało się FC Barcelonę, jednak wydaje się, że w lepszej sytuacji do pozyskania Argentyńczyka byłby Manchester City. Już w maju tego roku informowano, że “Duma Katalonii” ma problemy finansowe. Tego nie można powiedzieć o klubie “The Citizens”, który przeprowadził już poważne wzmocnienia w letnim oknie transferowym. Ponadto drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę w dalszym ciągu będzie mogła występować w europejskich pucharach, ponieważ Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie złagodził karę za złamanie zasad Finansowego Fair Play. Z tego powodu “The Citizens” mogą okazać się mocnym konkurentem do pozyskania zawodnika.

Nieudana szansa na trofeum

Lautaro Martinez wraz z Interem Mediolan stanął wczoraj przed szansą na zdobycie trofeum Ligi Europy. Jednak w finale tych rozgrywek drużyna prowadzona przez Antonio Conte uległa Sevilli 2:3. Tym samym “Nerazzurri” nie zdołali zdobyć żadnego pucharu w sezonie 2019/2020. Martinez we wszystkich rozgrywkach tej kampanii wystąpił w 49 spotkaniach, zdobywając w nich dwadzieścia jeden bramek oraz notując siedem asyst.