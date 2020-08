Wisła Kraków: Jakub Błaszczykowski odizolowany od zespołu

Po meczu Jagiellonii Białystok z Wisłą Kraków doszło do kłopotliwej sytuacji. Do Jakuba Błaszczykowskiego podszedł kibic wraz z dziećmi i zaczął robić wspólne zdjęcia z piłkarzem “Białej Gwiazdy”.

Kibic najpierw zrobił zdjęcie swoim dzieciom wraz z Jakubem Błaszczykowskim, a później poprosił piłkarza o “selfie”. Wtedy zainterweniowali kierownik Jagiellonii Białystok Arkadiusz Szczęsny oraz rzeczniczka Wisły Kraków Karolina Biedrzycka, którzy wyprosili kibica z murawy.

Kara

W rozmowie z “TVPSPORT.PL” Zbigniew Pypczyński z wydziału ds. bezpieczeństwa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej powiedział o możliwej karze dla kibica.

– Doszło do złamania regulaminu imprezy masowej oraz złamania regulaminu obowiązującego na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Czekamy na raport przygotowany przez delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy. Pismo to trafi do Komisji Ligi. Następnie swoje stanowisko będzie musiała wystosować Jagiellonia. Na chwilę obecną mogę tylko tyle powiedzieć, że kibicowi grozi nawet całkowity zakaz wejścia na kolejne mecze białostockiego klubu – powiedział Pypczyński. Kara finansowa grozi także Jagiellonii Białystok.

Błaszczykowski odseparowany

Ponadto “TVPSPORT.PL” potwierdził za sprawą rzeczniczki Wisły Kraków Karoliny Biedrzyckiej, że Jakub Błaszczykowski został odizolowany od reszty drużyny.

– Nasz kapitan nie wraca do Krakowa autokarem z całym zespołem. Po tym, co zaszło na murawie, musieliśmy odizolować Kubę, który niezwłocznie po powrocie przejdzie testy na obecność koronawirusa – potwierdziła Karolina Biedrzycka.

Źródło: WWW.TVPSPORT.PL