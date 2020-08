Oficjalnie: Miłosz Mleczko zawodnikiem Widzewa Łódź

Widzew Łódź poinformował na swojej stronie internetowej, że zawodnikiem klubu został Miłosz Mleczko. Bramkarz do łódzkiego zespołu trafia na zasadzie wypożyczenia z opcją pierwokupu.

Kolejny nowy zawodnik Widzewa Łódź w letnim oknie transferowym. Tym razem do beniaminka Fortuna 1. Ligi trafił Miłosz Mleczko, zostając wypożyczony z Lecha Poznań.

Po przenosinach

Na oficjalnym serwisie internetowym Widzewa Łódź możemy przeczytać wypowiedź zawodnika po transferze do klubu.

– Zawsze wychodzę z założenia, że wszystko zależy ode mnie i pracy, jaką wykonam. Myślę, że jeśli będzie ona wykonana na odpowiednim poziomie, to minuty na boisku i rozegrane mecze w końcu przyjdą. Dużo dobrego dał mi czas spędzony na wypożyczeniu w pierwszoligowej Puszczy Niepołomice, ale tak naprawdę liczy się to, co przede mną. Teraz chciałbym pomóc Widzewowi w walce w I lidze – powiedział Miłosz Mleczko.

Szansa na grę

Niewątpliwie odejście Mleczki na wypożyczenie jest bardzo dobrą decyzją dla samego zawodnika, który w Lechu Poznań miał nikłe szanse na grę. “Kolejorz” w letnim oknie transferowym pozyskał dwóch bramkarzy. Nowymi golkiperami drużyny zostali Filip Bednarek oraz Marko Malenica. Drugi z wymienionych zawodników został wypożyczony, lecz Lech zapewnił sobie opcję wykupu.

Fot. Widzew Łódź