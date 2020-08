Oficjalnie: Jan Sýkora zawodnikiem Lecha Poznań

Oficjalna strona internetowa Lecha Poznań potwierdziła, że nowym piłkarzem “Kolejorza” został Jan Sýkora. Zawodnik podpisał z klubem czteroletni kontrakt.

Lech Poznań dokonał kolejnego wzmocnienia w letnim oknie transferowym. Tym razem do klubu z Wielkopolski dołączył czeski skrzydłowy Jan Sýkora. Ubiegły sezon zawodnik spędził na wypożyczeniu w FK Jablonec, w którym zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst.

Mocne strony

Na oficjalnej stronie internetowej Lecha Poznań możemy przeczytać wypowiedź zawodnika po podpisaniu kontraktu z “Kolejorzem”.

– Moje mocne strony? Na pewno szybkość, technika i dobra kontrola nad piłką. Miałem okazję obejrzeć kilka meczów Lecha z poprzedniego sezonu, wiem, że jest nastawiony na grę ofensywną, strzela dzięki temu dużo goli i myślę, że ja doskonale się w takim stylu grania odnajdę – zapewnia piłkarz.

Duży stadion

We wspomnianej wypowiedzi możemy się dowiedzieć także o pierwszych wrażeniach czeskiego piłkarza na temat stadionu Lecha Poznań.

– Czuję się tutaj jak na stadionie któregoś z klubów Premier League. W Czechach też mamy ładne piłkarskie obiekty, ale największy należący do Slavii jest pewnie połowę mniejszy od tego poznańskiego. Wiem, że teraz ze względu na koronawirusa stadion może być zapełniony maksymalnie w 50-ciu procentach, ale ja już czekam na to, gdy będę mógł wystąpić tutaj po raz pierwszy przy pełnych trybunach. To będzie coś wspaniałego – powiedział Jan Sýkora.

lechpoznan.pl/fot. Przemysław Szyszka