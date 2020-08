Bez niespodzianki. Cracovia odpada z eliminacji do Ligi Europy

Cracovia nie sprawiła niespodzianki. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza uległa na wyjeździe zespołowi Malmö FF w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. “Pasy” przegrały ze szwedzkim klubem 0:2.

Już przed spotkaniem było wiadome, że Cracovia trafiła na najtrudniejszego przeciwnika. No i niestety, nie doczekaliśmy się zaskakującego rozstrzygnięcia. Cracovia walczyła, jednak przegrała zasłużenie z wyżej notowanym rywalem.

Najgorszy początek

Powiedzieć, że można zacząć lepiej spotkanie, to nic nie powiedzieć w tym przypadku. Dokładnie w 22. sekundzie piłka wpada do siatki Cracovii. Co jeszcze bardziej zaskakujące, to zespół “Pasów” rozpoczynał mecz od środka. Gospodarze wyrzucili piłkę z autu i po kilku sekundach dośrodkowali nią z lewej strony boiska. Niedobrze w defensywie zachował się Siplak, co skrzętnie wykorzystał Jo Inge Berget. Tym samym Cracovia jeszcze dobrze nie rozpoczęła meczu, a już przegrywała.

Jak rozpoczęli połowę, tak skończyli

Zespół Michała Probierza nie grał źle, lecz pod koniec pierwszej połowy ponownie dali się zaskoczyć. Świetną akcję przeprowadził szwedzka drużyna. Christiansen dobrze zgrał piłkę do Thelina, a ten wyłożył ją do Rieksa. Duński pomocnik znalazł się w doskonałej sytuacji i pewnym strzałem pokonał bramkarza Cracovii. Jak się później okazało, była to ostatnia bramka w tym spotkaniu. Zespół “Pasów” przegrał i odpadł w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy.

Malmö FF – Cracovia 2:0 (2:0)

1:0 Jo Inge Berget 1′

2:0 Søren Rieks 44′

Malmö FF: Johansson; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen, Rakip (75. Traustason), Lewicki, Christiansen (C), Rieks, Berget (67. A. Sarr), Kiese Thelin.

Cracovia: Hrosso; Rapa, Jablonsky, Helik, Siplak (58. Ferraresso), Loshaj, Hanca (C), Van Amersfoort, Alvarez (79. Vestenicky), Wdowiak, Rivaldo Jr. (46. Dimun)