Leeds United jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Rodrigo De Paula. Obecnie Argentyńczyk jest zawodnikiem Udinese.

Leeds United nie zamierza się zatrzymywać na rynku transferowym. Piłkarzami, którzy trafili do zespołu z Elland Road są m.in. Rodrigo oraz Robin Koch. Szczególnie dziwić może transfer tego pierwszego, ponieważ Hiszpan odszedł z Valencii.

Leeds are seriously interested in Rodrigo de Paul from Udinese – as @mcgrathmike reported. Price tag around €30/35M and talks on between the two clubs. 🇦🇷 #LUFC #Leeds

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020