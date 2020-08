Lech Poznań: Kamil Jóźwiak coraz bliżej odejścia

Bartosz Ignacik poinformował na Twitterze, że dla Kamila Jóźwiaka spotkanie z Wisłą Płock może być ostatnim meczem w barwach Lecha Poznań. Polak ma się przenieść do angielskiego klubu, Derby County.

Bartosz Ignacik zamieścił wpis na swoim profilu na Twitterze, w którym możemy przeczytać:

“To prawdopodobnie pożegnalny mecz Kamila Jóźwiaka przed transferem do Derby County” – napisał dziennikarz Canal+ Sport.

Odejście było pewne

Niewątpliwie o opuszczeniu Kamila Jóźwiaka z Lecha Poznań donoszono w mediach już od dłuższego czasu. W wywiadzie dla “Przeglądu Sportowego” Dariusz Żuraw przyznał, że jest przygotowany na odejście zawodnika. Skrzydłowy w trakcie swojej przygody z zespołem “Kolejorza” pokazywał się z dobrej strony, czym zapracował na debiut w dorosłej reprezentacji Polski. W listopadzie 2019 roku pojawił się na murawie w końcówce spotkania ze Słowenią.

Anglia

W letnim oknie transferowym doświadczyliśmy już transferu polskiego skrzydłowego do Anglii. Przemysław Płacheta został zawodnikiem Norwich, teraz również do Championship ma trafić Kamil Jóźwiak. Derby County w ubiegłym sezonie zakończyli rozgrywki na zapleczu Premier League na dziesiątej pozycji. Co ciekawe, w zespole “Baranów” występuje także inny Polak – Krystian Bielik.

